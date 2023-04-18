18 апреля 2023

Из свердловских аптек пропал важный препарат для борьбы с бактериями

Свердловчане пожаловались на отсутствие антистафилококкового иммуноглобулина
© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавший препарат незаменим при лечение кожных гнойных заболеваний
Пропавший препарат незаменим при лечение кожных гнойных заболеваний Фото:

В Свердловской области пропал популярный препарат — иммуноглобулин человека антистафилококковый. Он используется для лечения кожных гнойных заболеваний, однако сейчас лекарство исчезло из аптек. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Из аптек пропал антистафилококковый иммуноглобулин, он используется для лечения кожных гнойных заболеваний. Препарат отечественного производства, аналогов ему нет», — рассказал собеседник.

Корреспондент агентства в рандомном порядке обзвонил несколько екатеринбургских аптек, где информация подтвердилась. Так, препарата не оказалось в сетях «Живика», «Фармлэнд» и «Планете здоровья». Один из дерматологов, который попросил не называть его имя, также посетовал на отсутствие иммуноглобулина. «Без него как без рук, лечила им фурункулы. Замены нет, это правда, многие хирурги-коллеги сейчас без него страдают», — сказала врач.

За комментарием URA.RU обратилось в Росздравнадзор по Свердловской области. Ответ на момент публикации не был получен.

Иммуноглобулин антистафилококковый используется для лечения стафилококковых инфекций у детей и взрослых. Он незаменим при иммунодефицитных состояниях, возникших после тяжелых травм, а также при гнойно-септических осложнениях. Препарат представляет собой иммунологически активную белковую фракцию, выделенную из человеческой плазмы.

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В Свердловской области пропал популярный препарат — иммуноглобулин человека антистафилококковый. Он используется для лечения кожных гнойных заболеваний, однако сейчас лекарство исчезло из аптек. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Из аптек пропал антистафилококковый иммуноглобулин, он используется для лечения кожных гнойных заболеваний. Препарат отечественного производства, аналогов ему нет», — рассказал собеседник. Корреспондент агентства в рандомном порядке обзвонил несколько екатеринбургских аптек, где информация подтвердилась. Так, препарата не оказалось в сетях «Живика», «Фармлэнд» и «Планете здоровья». Один из дерматологов, который попросил не называть его имя, также посетовал на отсутствие иммуноглобулина. «Без него как без рук, лечила им фурункулы. Замены нет, это правда, многие хирурги-коллеги сейчас без него страдают», — сказала врач. За комментарием URA.RU обратилось в Росздравнадзор по Свердловской области. Ответ на момент публикации не был получен. Иммуноглобулин антистафилококковый используется для лечения стафилококковых инфекций у детей и взрослых. Он незаменим при иммунодефицитных состояниях, возникших после тяжелых травм, а также при гнойно-септических осложнениях. Препарат представляет собой иммунологически активную белковую фракцию, выделенную из человеческой плазмы.
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