Челябинцы потратят на детский загородный лагерь в среднем 30 тысяч рублей

Большинство загородных лагерей проводит тематические и образовательные смены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области цены на путевки в загородные детские лагеря начинаются от 23 100 рублей. По подсчетам URA.RU, средняя стоимость за десять дней летом 2023 года составит 30 644 рублей.

Самым бюджетным вариантом оказался лагерь «Восход» на озере Курочкино. Цена за 18 дней составит 25 тысяч рублей. В пересчете за сутки — 1388 рублей. ДОЛ «Уральские зори» на озере Банное выставил стоимость 23300 рублей за 15-дневную смену и 36 тысяч рублей за 21-дневную. День пребывания обойдется в 1553 рубля при малой смене и в 1714 рублей при длинной.

В лагере «Черемушки» на озере Сугояк за десятидневный заезд родителям придется отдать 23 100 рублей за стандартный номер и 25 100 за улучшенный. Сутки в комплексе стоят 2310 и 2510 рублей соответственно. В ДОЛ «Еланчик» средняя стоимость 14-дневной смены составит 38 500 рублей (2750 руб./день) в корпусе «Стандарт» и 41 500 рублей (2964 руб./день) в «Улучшенной категории».

Цены в ДОЛ «Лесная застава» деревни Ключевка начинаются с 45 тысяч рублей за первую смену, что в пересчете на сутки — 3 214 рублей. Стоимость остальных заездов — 47500 рублей или 3392 рубля в день. Каждая путевка рассчитана на 14 дней пребывания. Языковой лагерь «Хилтон» назначил цену в 46 тысяч рублей за заезды длинной в девять и десять дней. Стоимость дня в «Хилтоне» выходит от 4600 рублей до 5 111 рублей.