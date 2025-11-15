Челябинские мужчины ездят в командировки чаще, но отдыхают по-другому

Челябинские женщины реже отправляются в командировки, чем мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В командировках бывают 61% челябинских мужчин против 43% женщин. При этом представители разных полов по-разному используют свободное время: мужчины чаще отдыхают в номере или не имеют свободного времени вообще, а женщины — посещают музеи и достопримечательности. Это показали результаты сервисов Авито Путешествия и Авито Работа.

«Помимо решения рабочих задач жители Челябинска стараются найти время, чтобы интересно провести время в новом городе. 68% отправляются на прогулку по центру, чтобы лучше почувствовать город и его атмосферу, 42% всегда стараются посетить музеи и другие достопримечательности города. Причем по России среди опрошенных женщин такие ответы звучат чаще: 65% и 35% соответственно», — говорится в исследовании аналитиков.

Согласно проведенному анализу, процент мужчин, предпочитающих отдыхать в номере во время командировки, составляет 10%, а доля тех, у кого нет свободного времени в поездках, — 17%. Среди женщин эти показатели ниже — 4% и 10% соответственно.

