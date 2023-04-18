На границе Челябинской области с Казахстаном задержали восемь нарушителей

19 апреля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Нарушителей перехватили с применением спецсредств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восемь нарушителей государственной границы РФ задержаны на территории Челябинской области при попытке обойти пункты пропуска. Об этом сообщили URA.RU 19 апреля в пресс-службе регионального Пограничного управления. «С применением спецсредств, при попытке пересечения границы из России в Республику Казахстан в обход установленных пунктов пропуска, с начала года задержаны шесть иностранных граждан и один гражданин РФ. Расследуются четыре уголовных дела по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 322 УК РФ и три уголовных дела по ч.2 ст. 22 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), задержанные арестованы», — пояснили в пресс-службе ведомства. Еще один иностранец попался при попытке проехать из Казахстана в РФ, укрывшись в товарном вагоне грузового поезда. Его перехватили в Варненском районе, как выяснилось, въезд в Россию ему запрещен до 2026 года. Иностранец арестован, в отношении его также возбуждено уголовное дело.

Восемь нарушителей государственной границы РФ задержаны на территории Челябинской области при попытке обойти пункты пропуска. Об этом сообщили URA.RU 19 апреля в пресс-службе регионального Пограничного управления. «С применением спецсредств, при попытке пересечения границы из России в Республику Казахстан в обход установленных пунктов пропуска, с начала года задержаны шесть иностранных граждан и один гражданин РФ. Расследуются четыре уголовных дела по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 322 УК РФ и три уголовных дела по ч.2 ст. 22 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), задержанные арестованы», — пояснили в пресс-службе ведомства. Еще один иностранец попался при попытке проехать из Казахстана в РФ, укрывшись в товарном вагоне грузового поезда. Его перехватили в Варненском районе, как выяснилось, въезд в Россию ему запрещен до 2026 года. Иностранец арестован, в отношении его также возбуждено уголовное дело.