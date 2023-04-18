В аэропорту Кургана задержали экс-главу УФНС (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-главу курганского управления ФНС Юрия Касьяненко задержали в аэропорту Кургана. Об этом URA.RU рассказали очевидцы событий.

«Юрий Касьяненко утром 18 апреля был задержан в аэропорту Кургана», — сообщили источники. Бывшего руководителя курганской налоговой увели неизвестные люди в штатском.

Другие курганцы сообщают, что спустя некоторое время на территории города было проведено еще одно задержание. Сотрудники в форме ФСБ остановили одного из курганских адвокатов возле его автомобиля и препроводили его в служебную машину. Инсайдеры утверждают, что адвокат являлся посредником в решении вопросов с силовиками. Бывшие сотрудники силового ведомства предположили, что проведенные мероприятия связаны друг с другом.

Редакция URA.RU обратилось за разъяснениями в силовые структуры региона. От комментариев в ведомствах отказались.

Ранее URA.RU сообщало, что Касьяненко заменили приговор по уголовному делу условным сроком. Бывший глава курганского УФНС был признан виновным в превышении должностных полномочий.