18 апреля 2023

В Кургане задержаны бывший глава курганской налоговой службы и адвокат. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, аэропорт, чемоданы
В аэропорту Кургана задержали экс-главу УФНС (архивное фото) Фото:

Экс-главу курганского управления ФНС Юрия Касьяненко задержали в аэропорту Кургана. Об этом URA.RU рассказали очевидцы событий.

«Юрий Касьяненко утром 18 апреля был задержан в аэропорту Кургана», — сообщили источники. Бывшего руководителя курганской налоговой увели неизвестные люди в штатском.

Другие курганцы сообщают, что спустя некоторое время на территории города было проведено еще одно задержание. Сотрудники в форме ФСБ остановили одного из курганских адвокатов возле его автомобиля и препроводили его в служебную машину. Инсайдеры утверждают, что адвокат являлся посредником в решении вопросов с силовиками. Бывшие сотрудники силового ведомства предположили, что проведенные мероприятия связаны друг с другом.

Редакция URA.RU обратилось за разъяснениями в силовые структуры региона. От комментариев в ведомствах отказались.

Ранее URA.RU сообщало, что Касьяненко заменили приговор по уголовному делу условным сроком. Бывший глава курганского УФНС был признан виновным в превышении должностных полномочий.

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Экс-главу курганского управления ФНС Юрия Касьяненко задержали в аэропорту Кургана. Об этом URA.RU рассказали очевидцы событий. «Юрий Касьяненко утром 18 апреля был задержан в аэропорту Кургана», — сообщили источники. Бывшего руководителя курганской налоговой увели неизвестные люди в штатском. Другие курганцы сообщают, что спустя некоторое время на территории города было проведено еще одно задержание. Сотрудники в форме ФСБ остановили одного из курганских адвокатов возле его автомобиля и препроводили его в служебную машину. Инсайдеры утверждают, что адвокат являлся посредником в решении вопросов с силовиками. Бывшие сотрудники силового ведомства предположили, что проведенные мероприятия связаны друг с другом. Редакция URA.RU обратилось за разъяснениями в силовые структуры региона. От комментариев в ведомствах отказались. Ранее URA.RU сообщало, что Касьяненко заменили приговор по уголовному делу условным сроком. Бывший глава курганского УФНС был признан виновным в превышении должностных полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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