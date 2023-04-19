ТАСС: при бегстве из Бахмута ВСУ взорвали дома и убили 20 жителей

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Бойцы ВСУ взорвали дома в поселке Цветмет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время отступления из Бахмута (Артемовск) ВСУ взорвали жилые дома в поселке Цветмет, в подвалах которых пряталось более 20 людей. Все они погибли. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР.

«Два дня назад ВСУ, покидая Цветмет, взорвали четыре девятиэтажки. В подвалах укрывались минимум 20 человек, в том числе трое детей. Все погибли», — сказал собеседник агентства», — сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР.

Армия России освобождает Бахмут с августа 2022 года. В начале апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии Бахмута. 19 апреля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что вопрос освобождения Бахмута решится в ближайшее время. По его словам, российские силы контролируют 90% территории города, сообщает RT.

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Во время отступления из Бахмута (Артемовск) ВСУ взорвали жилые дома в поселке Цветмет, в подвалах которых пряталось более 20 людей. Все они погибли. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР. «Два дня назад ВСУ, покидая Цветмет, взорвали четыре девятиэтажки. В подвалах укрывались минимум 20 человек, в том числе трое детей. Все погибли», — сказал собеседник агентства», — сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР. Армия России освобождает Бахмут с августа 2022 года. В начале апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии Бахмута. 19 апреля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что вопрос освобождения Бахмута решится в ближайшее время. По его словам, российские силы контролируют 90% территории города, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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