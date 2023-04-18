Екатеринбуржцам предлагают работу в Дубае, обещая жилье и машину

Компания екатеринбургского бизнесмена Ивана Зайченко «Жизньмарт» ищет маркетолога в Дубай, где открываются магазины сети. Ему обещают оплатить переезд, предоставить жилье и машину и зарплату 1200 долларов (98 тысяч рублей). Вакансия опубликована на сайте Head Hunter.
«„Жизньмарт“ в поисках своего маркетолога в новом для нас регионе — Ближнем востоке. Ключевая задача — выстроить и оптимизировать все маркетинговые-процессы, чтобы бизнес быстрее достигал своих целей. Выбираем в команду единомышленников, тех, кого заряжает вызов создавать реальные ценности и незаурядные продукты для гостей и партнеров», — говорится в объявлении.
Кандидату предлагают переезд в Дубай за счет компании, базовую медицинскую страховку, жилье и автомобиль. Ждут от него формирования стратегии продвижения и PR, создание, ведение и контроль маркетингового фонда, разработку маркетингового плана по продвижению бренда, увеличению трафика и снижению оттока покупателей.
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