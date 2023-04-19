Картаполов: в весенний призыв могут прийти сразу две повестки

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Электронные повестки будут отправляться в тестовом режиме Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Во время весеннего призыва военнослужащему могут прийти две повестки: электронная и бумажная. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что электронные повестки во время текущего призыва будут присылаться в тестовом режиме.

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Во время весеннего призыва военнослужащему могут прийти две повестки: электронная и бумажная. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что электронные повестки во время текущего призыва будут присылаться в тестовом режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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