Картаполов: в весенний призыв могут прийти сразу две повестки

Электронные повестки будут отправляться в тестовом режиме
новость из сюжетаПризыв — 2023
Во время весеннего призыва военнослужащему могут прийти две повестки: электронная и бумажная. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что электронные повестки во время текущего призыва будут присылаться в тестовом режиме.
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