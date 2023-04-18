В центре Перми начался снос торговых павильонов. Фото, видео

19 апреля 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Рабочие разбирают конструкции торговых объектов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми начался снос торговых павильонов, расположенных у центрального городского автовокзала. Свидетелями происходящего стали корреспонденты URA.RU. «Сейчас рабочие демонтируют торговые павильоны, расположенные вдоль шоссе Космонавтов от автовокзала и до подземного пешеходного перехода», — передает корреспондент URA.RU. Информационное агентство попросило пресс-службу администрации города прокомментировать проведение работ, ответ к моменту опубликования материала не получен. В 2021 году мэрия заявила о намерении реконструировать площадь, прилегающую к центральному рынку Перми. Власти сообщали, что территория у рынка будет полностью очищена от нестационарной торговли. По информации «Нового компаньона», под резервирование, изъятие и выкуп попадали земельные участки по шоссе Космонавтов, улицам Пушкина и Попова, на которых, в том числе, расположены объекты торговли. Снос торговых объектов у автовокзала начался на днях Фото: Сергей Русанов © URA.RU Строители разбирают конструкции павильонов, которые были построены еще в конце 90-х годов прошлого века Фото: Сергей Русанов © URA.RU Несколько объектов, расположенных вдоль шоссе Космонавтов, будут демонтированы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми начался снос торговых павильонов, расположенных у центрального городского автовокзала. Свидетелями происходящего стали корреспонденты URA.RU. «Сейчас рабочие демонтируют торговые павильоны, расположенные вдоль шоссе Космонавтов от автовокзала и до подземного пешеходного перехода», — передает корреспондент URA.RU. Информационное агентство попросило пресс-службу администрации города прокомментировать проведение работ, ответ к моменту опубликования материала не получен. В 2021 году мэрия заявила о намерении реконструировать площадь, прилегающую к центральному рынку Перми. Власти сообщали, что территория у рынка будет полностью очищена от нестационарной торговли. По информации «Нового компаньона», под резервирование, изъятие и выкуп попадали земельные участки по шоссе Космонавтов, улицам Пушкина и Попова, на которых, в том числе, расположены объекты торговли.