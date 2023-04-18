18 апреля 2023

В центре Перми начался снос торговых павильонов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос торговых павильонов. Пермь, снос ларьков
Рабочие разбирают конструкции торговых объектов Фото:

В Перми начался снос торговых павильонов, расположенных у центрального городского автовокзала. Свидетелями происходящего стали корреспонденты URA.RU.

«Сейчас рабочие демонтируют торговые павильоны, расположенные вдоль шоссе Космонавтов от автовокзала и до подземного пешеходного перехода», — передает корреспондент URA.RU. Информационное агентство попросило пресс-службу администрации города прокомментировать проведение работ, ответ к моменту опубликования материала не получен.

В 2021 году мэрия заявила о намерении реконструировать площадь, прилегающую к центральному рынку Перми. Власти сообщали, что территория у рынка будет полностью очищена от нестационарной торговли. По информации «Нового компаньона», под резервирование, изъятие и выкуп попадали земельные участки по шоссе Космонавтов, улицам Пушкина и Попова, на которых, в том числе, расположены объекты торговли.

Снос торговых павильонов. Пермь
Снос торговых объектов у автовокзала начался на днях
Фото:
Снос торговых павильонов. Пермь
Строители разбирают конструкции павильонов, которые были построены еще в конце 90-х годов прошлого века
Фото:
Снос торговых павильонов. Пермь
Несколько объектов, расположенных вдоль шоссе Космонавтов, будут демонтированы
Фото:

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В Перми начался снос торговых павильонов, расположенных у центрального городского автовокзала. Свидетелями происходящего стали корреспонденты URA.RU. «Сейчас рабочие демонтируют торговые павильоны, расположенные вдоль шоссе Космонавтов от автовокзала и до подземного пешеходного перехода», — передает корреспондент URA.RU. Информационное агентство попросило пресс-службу администрации города прокомментировать проведение работ, ответ к моменту опубликования материала не получен. В 2021 году мэрия заявила о намерении реконструировать площадь, прилегающую к центральному рынку Перми. Власти сообщали, что территория у рынка будет полностью очищена от нестационарной торговли. По информации «Нового компаньона», под резервирование, изъятие и выкуп попадали земельные участки по шоссе Космонавтов, улицам Пушкина и Попова, на которых, в том числе, расположены объекты торговли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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