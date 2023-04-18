В Перми начался снос торговых павильонов, расположенных у центрального городского автовокзала. Свидетелями происходящего стали корреспонденты URA.RU.
«Сейчас рабочие демонтируют торговые павильоны, расположенные вдоль шоссе Космонавтов от автовокзала и до подземного пешеходного перехода», — передает корреспондент URA.RU. Информационное агентство попросило пресс-службу администрации города прокомментировать проведение работ, ответ к моменту опубликования материала не получен.
В 2021 году мэрия заявила о намерении реконструировать площадь, прилегающую к центральному рынку Перми. Власти сообщали, что территория у рынка будет полностью очищена от нестационарной торговли. По информации «Нового компаньона», под резервирование, изъятие и выкуп попадали земельные участки по шоссе Космонавтов, улицам Пушкина и Попова, на которых, в том числе, расположены объекты торговли.
Снос торговых объектов у автовокзала начался на днях
В Перми начался снос торговых павильонов, расположенных у центрального городского автовокзала. Свидетелями происходящего стали корреспонденты URA.RU. «Сейчас рабочие демонтируют торговые павильоны, расположенные вдоль шоссе Космонавтов от автовокзала и до подземного пешеходного перехода», — передает корреспондент URA.RU. Информационное агентство попросило пресс-службу администрации города прокомментировать проведение работ, ответ к моменту опубликования материала не получен. В 2021 году мэрия заявила о намерении реконструировать площадь, прилегающую к центральному рынку Перми. Власти сообщали, что территория у рынка будет полностью очищена от нестационарной торговли. По информации «Нового компаньона», под резервирование, изъятие и выкуп попадали земельные участки по шоссе Космонавтов, улицам Пушкина и Попова, на которых, в том числе, расположены объекты торговли.