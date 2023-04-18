В Кургане умерла заведующая отделением детской поликлиники

19 апреля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Гульшат Михеева более 40 лет проработала в детской поликлинике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане умерла заведующая педиатрическим отделением №9 Курганской детской поликлиники, врач высшей категории Гульшат Михеева. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области. «Департамент здравоохранения Курганской области с прискорбием сообщает, что 18 апреля ушла из жизни Михеева Гульшат Фанавировна — врач высшей категории, заведующая педиатрическим отделением №9 Курганской детской поликлиники. Для огромного числа людей Гульшат Фанавировна была добрым, заботливым, отзывчивым человеком, готовым в любое время прийти на помощь», — говорится в сообщении департамента. Михеева имела несколько поощрений за профессиональные достижения, в том числе грамоту от Минздрава РФ. В 2014 году была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Коллеги вспоминают ее как ответственного, грамотного специалиста, чуткого к пациентам врача, человека с активной жизненной позицией. В период пандемии Михеева организовала работу в отделении по оказанию медпомощи детям с признаками респираторной вирусной инфекции и с подозрениями на новую коронавирусную инфекцию. Ушла из жизни заведующая педиатрическим отделением №9 Курганской детской поликлиники Гульшат Михеева фото: Департамент здравоохранения Курганской области

В Кургане умерла заведующая педиатрическим отделением №9 Курганской детской поликлиники, врач высшей категории Гульшат Михеева. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области. «Департамент здравоохранения Курганской области с прискорбием сообщает, что 18 апреля ушла из жизни Михеева Гульшат Фанавировна — врач высшей категории, заведующая педиатрическим отделением №9 Курганской детской поликлиники. Для огромного числа людей Гульшат Фанавировна была добрым, заботливым, отзывчивым человеком, готовым в любое время прийти на помощь», — говорится в сообщении департамента. Михеева имела несколько поощрений за профессиональные достижения, в том числе грамоту от Минздрава РФ. В 2014 году была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Коллеги вспоминают ее как ответственного, грамотного специалиста, чуткого к пациентам врача, человека с активной жизненной позицией. В период пандемии Михеева организовала работу в отделении по оказанию медпомощи детям с признаками респираторной вирусной инфекции и с подозрениями на новую коронавирусную инфекцию.