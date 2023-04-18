18 апреля 2023

В Кургане умерла заведующая отделением детской поликлиники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, кладбище, свеча памяти, похороны
Гульшат Михеева более 40 лет проработала в детской поликлинике Фото:

В Кургане умерла заведующая педиатрическим отделением №9 Курганской детской поликлиники, врач высшей категории Гульшат Михеева. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области.

«Департамент здравоохранения Курганской области с прискорбием сообщает, что 18 апреля ушла из жизни Михеева Гульшат Фанавировна — врач высшей категории, заведующая педиатрическим отделением №9 Курганской детской поликлиники. Для огромного числа людей Гульшат Фанавировна была добрым, заботливым, отзывчивым человеком, готовым в любое время прийти на помощь», — говорится в сообщении департамента.

Михеева имела несколько поощрений за профессиональные достижения, в том числе грамоту от Минздрава РФ. В 2014 году была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Коллеги вспоминают ее как ответственного, грамотного специалиста, чуткого к пациентам врача, человека с активной жизненной позицией. В период пандемии Михеева организовала работу в отделении по оказанию медпомощи детям с признаками респираторной вирусной инфекции и с подозрениями на новую коронавирусную инфекцию.

Ушла из жизни заведующая педиатрическим отделением №9 Курганской детской поликлиники Гульшат Михеева
Ушла из жизни заведующая педиатрическим отделением №9 Курганской детской поликлиники Гульшат Михеева

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане умерла заведующая педиатрическим отделением №9 Курганской детской поликлиники, врач высшей категории Гульшат Михеева. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области. «Департамент здравоохранения Курганской области с прискорбием сообщает, что 18 апреля ушла из жизни Михеева Гульшат Фанавировна — врач высшей категории, заведующая педиатрическим отделением №9 Курганской детской поликлиники. Для огромного числа людей Гульшат Фанавировна была добрым, заботливым, отзывчивым человеком, готовым в любое время прийти на помощь», — говорится в сообщении департамента. Михеева имела несколько поощрений за профессиональные достижения, в том числе грамоту от Минздрава РФ. В 2014 году была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Коллеги вспоминают ее как ответственного, грамотного специалиста, чуткого к пациентам врача, человека с активной жизненной позицией. В период пандемии Михеева организовала работу в отделении по оказанию медпомощи детям с признаками респираторной вирусной инфекции и с подозрениями на новую коронавирусную инфекцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...