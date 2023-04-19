Сын красноярского губернатора Усса пропал из базы розыска МВД

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Артем Усс пропал из базы данных МВД Фото:

Сын красноярского губернатора Александра Усса Артем Усс исчез из базы розыска МВД России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По вашему запросу нет информации», — выдает сайт электронной базы розыска в ответ на запрос информации об Артеме Уссе. Артем Усс должен находиться под подпиской о невыезде.

Артем Усс был задержан в Италии в 2022 году. Он обвиняется правительством США в уклонении от санкций. В Италии Усс находился под домашним арестом, но сбежал в конце марта. По приезде в Россию он добровольно явился в МВД, передает телеканал 360.

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Сын красноярского губернатора Александра Усса Артем Усс исчез из базы розыска МВД России. Об этом сообщает «Интерфакс». «По вашему запросу нет информации», — выдает сайт электронной базы розыска в ответ на запрос информации об Артеме Уссе. Артем Усс должен находиться под подпиской о невыезде. Артем Усс был задержан в Италии в 2022 году. Он обвиняется правительством США в уклонении от санкций. В Италии Усс находился под домашним арестом, но сбежал в конце марта. По приезде в Россию он добровольно явился в МВД, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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