Сын красноярского губернатора Усса пропал из базы розыска МВД

Артем Усс пропал из базы данных МВД
Сын красноярского губернатора Александра Усса Артем Усс исчез из базы розыска МВД России. Об этом сообщает «Интерфакс».
«По вашему запросу нет информации», — выдает сайт электронной базы розыска в ответ на запрос информации об Артеме Уссе. Артем Усс должен находиться под подпиской о невыезде.
Артем Усс был задержан в Италии в 2022 году. Он обвиняется правительством США в уклонении от санкций. В Италии Усс находился под домашним арестом, но сбежал в конце марта. По приезде в Россию он добровольно явился в МВД, передает телеканал 360.
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