Челябинский рыбак открыл сезон огромным карпом. Фото

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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, лето, рыболов, шершневское водохранилище, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
Мужчина открыл сезон 19 апреля поимкой большой рыбы Фото:

Челябинский рыбак открыл сезон «жидкой» воды, выловив огромного карпа в реке Миасс. Фотографией улова он поделился в социальных сетях.

«Сегодня сезон открыт. Река Миасс», — пишет Ирик Р. в telegram-канале рыбацкого комитета Челябинской области.

В начале рыбалки на воде огромную щуку поймал житель Озерска. Мужчина открыл сезон с первого заброса на озере Иртяш. Другие рыбаки в начале апреля закрыли сезон «твердой» воды поимкой гигантского судака весом 6,6 килограмма.

Рыбак выловил огромного карпа в реке Миасс
Рыбак выловил огромного карпа в реке Миасс

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Челябинский рыбак открыл сезон «жидкой» воды, выловив огромного карпа в реке Миасс. Фотографией улова он поделился в социальных сетях. «Сегодня сезон открыт. Река Миасс», — пишет Ирик Р. в telegram-канале рыбацкого комитета Челябинской области. В начале рыбалки на воде огромную щуку поймал житель Озерска. Мужчина открыл сезон с первого заброса на озере Иртяш. Другие рыбаки в начале апреля закрыли сезон «твердой» воды поимкой гигантского судака весом 6,6 килограмма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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