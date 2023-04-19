Челябинский рыбак открыл сезон огромным карпом. Фото

19 апреля 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Мужчина открыл сезон 19 апреля поимкой большой рыбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский рыбак открыл сезон «жидкой» воды, выловив огромного карпа в реке Миасс. Фотографией улова он поделился в социальных сетях. «Сегодня сезон открыт. Река Миасс», — пишет Ирик Р. в telegram-канале рыбацкого комитета Челябинской области. В начале рыбалки на воде огромную щуку поймал житель Озерска. Мужчина открыл сезон с первого заброса на озере Иртяш. Другие рыбаки в начале апреля закрыли сезон «твердой» воды поимкой гигантского судака весом 6,6 килограмма. Рыбак выловил огромного карпа в реке Миасс фото: Ирик Р. в telegram-канале рыбацкого комитета области

Челябинский рыбак открыл сезон «жидкой» воды, выловив огромного карпа в реке Миасс. Фотографией улова он поделился в социальных сетях. «Сегодня сезон открыт. Река Миасс», — пишет Ирик Р. в telegram-канале рыбацкого комитета Челябинской области. В начале рыбалки на воде огромную щуку поймал житель Озерска. Мужчина открыл сезон с первого заброса на озере Иртяш. Другие рыбаки в начале апреля закрыли сезон «твердой» воды поимкой гигантского судака весом 6,6 килограмма.