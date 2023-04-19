Мужчина открыл сезон 19 апреля поимкой большой рыбы
Челябинский рыбак открыл сезон «жидкой» воды, выловив огромного карпа в реке Миасс. Фотографией улова он поделился в социальных сетях.
«Сегодня сезон открыт. Река Миасс», — пишет Ирик Р. в telegram-канале рыбацкого комитета Челябинской области.
В начале рыбалки на воде огромную щуку поймал житель Озерска. Мужчина открыл сезон с первого заброса на озере Иртяш. Другие рыбаки в начале апреля закрыли сезон «твердой» воды поимкой гигантского судака весом 6,6 килограмма.
Рыбак выловил огромного карпа в реке Миасс
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