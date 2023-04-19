Челябинских металлистов обязали выплатить пять миллионов рублей за сговор на 70 миллионов

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За поставку по сговору металлопродукции пять фирм обязали выплатить штраф Фото:

В Челябинске пять поставщиков металлопродукции оштрафовали на 5,3 млн рублей за антиконкурентный сговор. По данным пресс-службы регионального УФАС, одни и те же компании выиграли на торгах 70 млн рублей, создав видимость конкуренции.

«Арбитражный суд региона поддержал 19 апреля принятое ранее решение УФАС. Ведомство выявило нарушение в действиях компаний „ОТС-51“, „Стройпром“, „ОПТТОРГ“, „Стройресурс“ и „Инструмент-Трейд“», — отметили в УФАС.

Предприятия, как выяснилось, действовали в качестве единого целого. Их сотрудники были на торгах представителями то одного, то другого юрлица, работали за одними столами, а подачу заявок и ценовых предложений вели с совпадающих IP-адресов. В базе одного из компьютеров проверяющие обнаружили документы другой организации общего пула. В ходе изучения вопроса также выяснилось: организации давали друг другу возмездные займы, пользовались услугами аутсорсинга на основе договоров, заключенных с одними и теми же предпринимателями.

В итоге с августа 2018 года по сентябрь 2021 года в таком составе фирмы приняли участие в 54 закупках. Их общая сумма составила 290 млн рублей. Постановления о наложении штрафов «Стройресурс» и «Инструмент-Трейд» в настоящее время обжалуют в суде.

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В Челябинске пять поставщиков металлопродукции оштрафовали на 5,3 млн рублей за антиконкурентный сговор. По данным пресс-службы регионального УФАС, одни и те же компании выиграли на торгах 70 млн рублей, создав видимость конкуренции. «Арбитражный суд региона поддержал 19 апреля принятое ранее решение УФАС. Ведомство выявило нарушение в действиях компаний „ОТС-51“, „Стройпром“, „ОПТТОРГ“, „Стройресурс“ и „Инструмент-Трейд“», — отметили в УФАС. Предприятия, как выяснилось, действовали в качестве единого целого. Их сотрудники были на торгах представителями то одного, то другого юрлица, работали за одними столами, а подачу заявок и ценовых предложений вели с совпадающих IP-адресов. В базе одного из компьютеров проверяющие обнаружили документы другой организации общего пула. В ходе изучения вопроса также выяснилось: организации давали друг другу возмездные займы, пользовались услугами аутсорсинга на основе договоров, заключенных с одними и теми же предпринимателями. В итоге с августа 2018 года по сентябрь 2021 года в таком составе фирмы приняли участие в 54 закупках. Их общая сумма составила 290 млн рублей. Постановления о наложении штрафов «Стройресурс» и «Инструмент-Трейд» в настоящее время обжалуют в суде.
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