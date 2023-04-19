Из-за подземного пожара с челябинского рудника эвакуировали 347 шахтеров

На месте происшествия работают экстренные службы Фото: Илья Московец © URA.RU

Из-за подземного пожара с рудника «Узельгинский» в Челябинской области, входящего в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК), эвакуировались 346 человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, еще одного рабочего доставили на поверхность экстренные службы.

«Самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. В стволе, где произошло возгорание, обнаружен рабочий. Он не пострадал, отделениями ВГСЧ поднят на поверхность», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве отметили, что пожар начался из-за возгорания фронтального погрузчика. В настоящее время проводится тушение пожара. На месте работают две единицы техники и 10 человек личного состава.

Возгорание произошло на глубине 520 метров. В пресс-службе ГОКа URA.RU сообщили, что рабочие были оперативно выведены на поверхность. Пострадавших нет.