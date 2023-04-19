Из-за подземного пожара с челябинского рудника эвакуировали 347 шахтеров

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Клипарт. Магнитогорск, мчс, огонь, 01
На месте происшествия работают экстренные службы Фото:

Из-за подземного пожара с рудника «Узельгинский» в Челябинской области, входящего в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК), эвакуировались 346 человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, еще одного рабочего доставили на поверхность экстренные службы.

«Самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. В стволе, где произошло возгорание, обнаружен рабочий. Он не пострадал, отделениями ВГСЧ поднят на поверхность», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве отметили, что пожар начался из-за возгорания фронтального погрузчика. В настоящее время проводится тушение пожара. На месте работают две единицы техники и 10 человек личного состава.

Возгорание произошло на глубине 520 метров. В пресс-службе ГОКа URA.RU сообщили, что рабочие были оперативно выведены на поверхность. Пострадавших нет.

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Из-за подземного пожара с рудника «Узельгинский» в Челябинской области, входящего в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК), эвакуировались 346 человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, еще одного рабочего доставили на поверхность экстренные службы. «Самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. В стволе, где произошло возгорание, обнаружен рабочий. Он не пострадал, отделениями ВГСЧ поднят на поверхность», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. В ведомстве отметили, что пожар начался из-за возгорания фронтального погрузчика. В настоящее время проводится тушение пожара. На месте работают две единицы техники и 10 человек личного состава. Возгорание произошло на глубине 520 метров. В пресс-службе ГОКа URA.RU сообщили, что рабочие были оперативно выведены на поверхность. Пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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