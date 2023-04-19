ТАСС: на челябинском руднике произошел подземный пожар

На руднике «Узельгинский», относящемся к АО «Учалинский ГОК» (Верхнеуральский район Челябинская область), произошел пожар. Возгорание произошло на глубине свыше 500 метров.
«Пожар произошел на руднике „Узельгинский“ в Верхнеуральском районе Челябинской области. ЧП случилось на глубине 520 метров», — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
ГОК входит в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В пресс-службе ГОКа подтвердили факт возгорания в узле погрузчика на Узельгинском месторождении. Привлечены силы ВГСЧ. Работники выведены на поверхность. Пострадавших нет. В пресс-службе ГУ МЧС по региону попросили перезвонить позднее.
Учалинский ГОК расположен в пяти километрах от поселка Межозерного Верхнеуральского района. На предприятии отрабатывается подземным способом три месторождения медно-цинковых колчеданных руд.
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