В Кургане оштрафовали адвоката, обматерившего сотрудника полиции

Курганский адвокат получил штраф за оскорбление полицейского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Член Курганской областной коллегии адвокатов признан виновным в публичном оскорблении представителя власти и приговорен к штрафу. Об этом сообщили в прокуратуре области.

«Мировой судья Кургана вынес приговор адвокату <….> Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти)», — рассказали в прокуратуре. Мужчина получил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Инцидент с оскорблением сотрудника полиции произошел в марте 2022 года. Адвокат в отделении полиции при понятых «высказал в грубой неприличной форме в адрес сотрудника полиции оскорбительные слова и выражения».

Помимо штрафа, правозащитник выплатит пострадавшему полицейскому компенсацию морального ущерба. Ее размер составит 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что футболист из Кургана был оштрафован за применение насилия к полицейскому. Молодой человек ударил головой сотрудника, когда его задержали после дебоша.