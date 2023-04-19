В Кургане оштрафовали адвоката, обматерившего сотрудника полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, полиция, пристав
Курганский адвокат получил штраф за оскорбление полицейского Фото:

Член Курганской областной коллегии адвокатов признан виновным в публичном оскорблении представителя власти и приговорен к штрафу. Об этом сообщили в прокуратуре области.

«Мировой судья Кургана вынес приговор адвокату <….> Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти)», — рассказали в прокуратуре. Мужчина получил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Инцидент с оскорблением сотрудника полиции произошел в марте 2022 года. Адвокат в отделении полиции при понятых «высказал в грубой неприличной форме в адрес сотрудника полиции оскорбительные слова и выражения».

Помимо штрафа, правозащитник выплатит пострадавшему полицейскому компенсацию морального ущерба. Ее размер составит 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что футболист из Кургана был оштрафован за применение насилия к полицейскому. Молодой человек ударил головой сотрудника, когда его задержали после дебоша.

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Член Курганской областной коллегии адвокатов признан виновным в публичном оскорблении представителя власти и приговорен к штрафу. Об этом сообщили в прокуратуре области. «Мировой судья Кургана вынес приговор адвокату <….> Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти)», — рассказали в прокуратуре. Мужчина получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Инцидент с оскорблением сотрудника полиции произошел в марте 2022 года. Адвокат в отделении полиции при понятых «высказал в грубой неприличной форме в адрес сотрудника полиции оскорбительные слова и выражения». Помимо штрафа, правозащитник выплатит пострадавшему полицейскому компенсацию морального ущерба. Ее размер составит 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что футболист из Кургана был оштрафован за применение насилия к полицейскому. Молодой человек ударил головой сотрудника, когда его задержали после дебоша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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