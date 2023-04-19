Курганская область теряет учителей, врачей и чиновников

В Курганской области увеличилось число работников в сфере ресторанов и гостиниц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Курганской области сократилось число работников в сферах образования, здравоохранения и государственного управления. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной службы госстатистики по Свердловской и Курганской областям.

«Число работников в сфере образования за февраль 2023 года достигло 29 917 сотрудников. Это на 3% меньше, чем в 2022 году. Сотрудников в сфере здравоохранения стало 24 641, что на 4% меньше. В сфере государственного управления число сотрудников сократилось на 5% и достигло 23 310 человек», — указано на сайте Свердловскстата.

Также сократилось число работников в сферах сельского хозяйства и водоснабжения (на 1% и 6% соответственно). Уменьшилось количество сотрудников и в организациях, которые занимаются электроэнергией, газом и паром. Сферой, которая потеряла наибольший процент работников, стала область культуры, спорта и досуга (7% по сравнению с февралем 2022 года).

В некоторых сферах число сотрудников, наоборот, увеличилось. Прибавилось сотрудников в организациях, которые занимаются добычей полезных ископаемых (к февралю 2023 года на 2% больше), гостиницами и ресторанами (на 22%). В сфере операций с недвижимым имуществом число работников увеличилось на 14% и достигло 3 139 человек.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область за год потеряла десятки тысяч работающих. Уровень занятости населения практически достиг 50% от общего числа жителей региона.