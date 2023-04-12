12 апреля 2023

Курганская область за год потеряла несколько десятков тысяч работающих

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка "Брусника". Курган, лопата, щебень, рабочий, стройка, строительная площадка
Число занятого населения Курганской области снизилось почти на 20 тысяч Фото:

В Курганской области за год снизилось число рабочей силы. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«По итогам обследования рабочей силы в феврале 2023 года численность рабочей силы Курганской области составила 339 тысяч человек. Из них 320 тысяч были заняты в экономике. По сравнению с данными аналогичного периода 2022 года численность занятого населения уменьшилась на 22 тысячи человек», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что в исследования использовались данные по работающим от 15 лет и старше. Уровень занятости населения практически достиг 50% от общего числа населения. Среди мужского населения — прочти 60% занятых, а среди женщин — 42%.

Между тем, уровень безработицы в Курганской области снизился почти на 2%. Самый низкий показатель безработных среди городских жителей (почти 5%), тогда как среди сельских жителей — практически 7% к общему числу рабочей силы региона. Сообщается, что среди безработных преимущественно женщины, которые живут в городе. Больше половину незанятого населения ищут работу через знакомых и родственников. За помощью в поиске места трудоустройства также обращаются в службы занятости, а также ищут работу через интернет и СМИ.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область за год потеряла десятки тысяч человек. Население региона достигло почти 760 тысяч. В Курганской области наблюдается естественная убыль.

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В Курганской области за год снизилось число рабочей силы. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «По итогам обследования рабочей силы в феврале 2023 года численность рабочей силы Курганской области составила 339 тысяч человек. Из них 320 тысяч были заняты в экономике. По сравнению с данными аналогичного периода 2022 года численность занятого населения уменьшилась на 22 тысячи человек», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что в исследования использовались данные по работающим от 15 лет и старше. Уровень занятости населения практически достиг 50% от общего числа населения. Среди мужского населения — прочти 60% занятых, а среди женщин — 42%. Между тем, уровень безработицы в Курганской области снизился почти на 2%. Самый низкий показатель безработных среди городских жителей (почти 5%), тогда как среди сельских жителей — практически 7% к общему числу рабочей силы региона. Сообщается, что среди безработных преимущественно женщины, которые живут в городе. Больше половину незанятого населения ищут работу через знакомых и родственников. За помощью в поиске места трудоустройства также обращаются в службы занятости, а также ищут работу через интернет и СМИ. Ранее URA.RU писало, что Курганская область за год потеряла десятки тысяч человек. Население региона достигло почти 760 тысяч. В Курганской области наблюдается естественная убыль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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