Челябинский вице-губернатор сообщил помощнику Путина о проблемах в туризме

Александр Богашов указал на проблемы развития горнолыжных комплексов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Куратор внутреннего туризма в Челябинской области, вице-губернатор Александр Богашов на заседании комиссии Госсовета по туризму, физкультуре и спорту рассказал о проблемах горнолыжных комплексов помощнику президента РФ Владимира Путина Игорю Левитину. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

«Под председательством помощника президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко состоялось заседание комиссии по направлению „Туризм, физическая культура и спорт“. Замгубернатора Челябинской области Александр Богашов обозначил ряд ограничений в лесном законодательстве, препятствующих развитию действующих горнолыжных курортов», — отметили в Кремле.

Левитин напомнил о поручениях Путина. Среди задач — строительство новых объектов гостеприимства в привлекательных для туристов регионах, включая горнолыжные комплексы. Также важным власти считают обустройство туристических троп при сдерживании антропогенной нагрузки на природу.

Глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин призвал к снижению налоговой нагрузки на туристический бизнес. В апреле представитель организации, глава курорта миасского «Солнечная долина» Олег Сиротин стал участником комиссии Госсовета.

По итогам заседания, отметили в пресс-службе президента, выработанные предложения станут частью законодательных инициатив. Новации позволят федеральным и региональным органам власти совершенствовать госполитику в сфере туризма.