Путин включил полпреда в УрФО в ключевой совет

Полпред Якушев занял место в Совете по развитию местного самоуправления

19 апреля 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев получил место в федеральной части Совета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев включен в Совет по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 апреля. Согласно документу, Якушев включен в федеральную часть совета. Кроме этого, полпред попал в президиум Совета, состоящий из 14 человек. В Совет включены десятки высокопоставленных чиновников, представителей субъектов РФ. Предыдущее заседание Совета проходило более трех лет назад. Вопросы, поднимаемые на заседании, касались реализации главных направлений в развитии местного самоуправления. Одна из задач Совета — координация усилий властей различных уровней.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев включен в Совет по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 апреля. Согласно документу, Якушев включен в федеральную часть совета. Кроме этого, полпред попал в президиум Совета, состоящий из 14 человек. В Совет включены десятки высокопоставленных чиновников, представителей субъектов РФ. Предыдущее заседание Совета проходило более трех лет назад. Вопросы, поднимаемые на заседании, касались реализации главных направлений в развитии местного самоуправления. Одна из задач Совета — координация усилий властей различных уровней.