Путин включил полпреда в УрФО в ключевой совет

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев включен в Совет по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 апреля.
Согласно документу, Якушев включен в федеральную часть совета. Кроме этого, полпред попал в президиум Совета, состоящий из 14 человек. В Совет включены десятки высокопоставленных чиновников, представителей субъектов РФ.
Предыдущее заседание Совета проходило более трех лет назад. Вопросы, поднимаемые на заседании, касались реализации главных направлений в развитии местного самоуправления. Одна из задач Совета — координация усилий властей различных уровней.
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