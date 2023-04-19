Путин включил полпреда в УрФО в ключевой совет

Полпред Якушев занял место в Совете по развитию местного самоуправления
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев Владимир. Курган, якушев владимир
Владимир Якушев получил место в федеральной части Совета Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев включен в Совет по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 апреля.

Согласно документу, Якушев включен в федеральную часть совета. Кроме этого, полпред попал в президиум Совета, состоящий из 14 человек. В Совет включены десятки высокопоставленных чиновников, представителей субъектов РФ.

Предыдущее заседание Совета проходило более трех лет назад. Вопросы, поднимаемые на заседании, касались реализации главных направлений в развитии местного самоуправления. Одна из задач Совета — координация усилий властей различных уровней.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев включен в Совет по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 апреля. Согласно документу, Якушев включен в федеральную часть совета. Кроме этого, полпред попал в президиум Совета, состоящий из 14 человек. В Совет включены десятки высокопоставленных чиновников, представителей субъектов РФ. Предыдущее заседание Совета проходило более трех лет назад. Вопросы, поднимаемые на заседании, касались реализации главных направлений в развитии местного самоуправления. Одна из задач Совета — координация усилий властей различных уровней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...