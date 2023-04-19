Пермского экс-силовика обвиняют в развратной переписке с подростками

С девушками мужчина общался на сайте знакомств Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшего сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Пермском крае будут судить за откровенную переписку с несовершеннолетними девочками. Информация об этом размещена в telegram-канале Mash.

«Бывший сотрудник ОБЭП зарегистрировался на сайте знакомств, где стал активно общаться с противоположным полом. По словам мужчины, он не знал, сколько лет девушкам, и полагал, что они совершеннолетние, поскольку регистрация на подобных сайтах разрешена только с 18 лет», — говорится в посте. На видео, опубликованном в telegram-канале, мужчина признается, что у одной девушки спрашивал, была ли у нее интимная близость с мужчиной.

В отношении экс-силовика возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего совершеннолетнего возраста». В ближайшее время Верхне-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело мужчины, ему грозит длительный тюремный срок.