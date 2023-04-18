Губернатор ХМАО готовит отставку директоров двух департаментов

Губернатор ХМАО отправит в отставку директоров департаментов строительства и дорожного хозяйства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова готовит отставку директора департамента строительства и ЖКХ Григория Невоструева и директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Константина Гребешка. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что в обоих ведомства проверки выявили значительные финансовые нарушения.

«Комарова отправит в отставку Невоструева и Гребешка. Невоструев назначен ответственным за срыв сроков сдачи главного долгостроя региона — Нижневартовской окружной больницы, которые сдвинулись с конца марта на июнь. Помимо этого, в обоих ведомствах ревизоры губернатора нашли значительные финансовые нарушения», — рассказал инсайдер.

По словам собеседника агентства, губернатор поручила подобрать замену Невоструеву и Гребешку своему заместителю Азату Ислаеву, курирующему отрасль, в которую входят оба департамента. Ислаев сообщил журналисту URA.RU, что не будет комментировать вопрос об отставке, однако информацию не опроверг.

Невоструев в телефонном разговоре с журналистом сообщил, что не в курсе таких кадровых решений, потому что находится в отпуске. «Он закончится 2 мая. Если по возвращении из отпуска меня вызовут в кабинет, значит, вызовут. Пока никаких сообщений об отставке я не получал», — уточнил чиновник. Дозвониться до Гребешка корреспондентам агентства не удалось, на сообщение он не ответил.