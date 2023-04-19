Военный эксперт раскрыл трюк Украины с контрнаступлением

Военный эксперт Никулин: объявление Украиной контрнаступления призвано вывести армию РФ из равновесия
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Украинские власти своими заявлениями желают вывести российскую армию из равновесия, заявил Игорь Никулин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Объявление Киева о начале контрнаступления является информационной провокацией, которая призвана заставить нервничать российскую армию. Такое мнение выразил военный эксперт Игорь Никулин.

«Объявленное контрнаступление ВСУ является элементом психологической войны. Это попытка заставить российскую армию и командование нервничать», — передает слова Никулина Пятый канал. Он добавил, что, несмотря на шум в информационном поле, обстановка на фронте никак не поменялась.

ВСУ не продемонстрировали никаких действий, которые могли бы означать начало контрнаступления. Словам украинских властей не стоит уделять внимания, так как они используют такую же тактику при проведении дезинформационных атак, что и их западные кураторы, заключил военный эксперт.

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Объявление Киева о начале контрнаступления является информационной провокацией, которая призвана заставить нервничать российскую армию. Такое мнение выразил военный эксперт Игорь Никулин. «Объявленное контрнаступление ВСУ является элементом психологической войны. Это попытка заставить российскую армию и командование нервничать», — передает слова Никулина Пятый канал. Он добавил, что, несмотря на шум в информационном поле, обстановка на фронте никак не поменялась. ВСУ не продемонстрировали никаких действий, которые могли бы означать начало контрнаступления. Словам украинских властей не стоит уделять внимания, так как они используют такую же тактику при проведении дезинформационных атак, что и их западные кураторы, заключил военный эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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