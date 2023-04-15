Военный академик Бартош: ВСУ нанесут один основной и несколько вспомогательных контрударов

ВСУ готовят удары по нескольким направлениям, чтобы скрыть главную цель контрнаступления Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести основной контрудар в южном направлении, чтобы отрезать сухопутную дорогу на Крым. Вспомогательные выпады могут быть сделаны в районе Донбасса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош.

«ВСУ готовят основной главный удар и несколько вспомогательных. Мне представляется, что главный удар будет наноситься в южном направлении от Херсона в сторону Мелитополя и Мариуполя, чтобы отрезать Крым от сухопутных путей снабжения и выйти на рубежи, позволяющие обстреливать Севастополь, Крымский мост, наносить удары по объектам в Крыму. Именно в этом направлении может быть нанесен главный удар с использованием бронетехники, поставленной странами Запада, авиации и сухопутных войск», — сказал Александр Бартош.

По словам военного академика, украинские военные стараются растянуть силы российской армии по всей линии фронта. «Что касается обстрелов территорий Донбасса, то это, по всей вероятности, вспомогательный удар, который наносится с целью отвлечения внимания и распыления наших сил. Я думаю, наше командование оценит обстановку и примет нужное решение. Наши силы и резервы стараются как можно больше усилить оборону против запланированного главного удара ВСУ», — добавил собеседник агентства.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ сменили тактику нанесения ударов по позициям 2-го армейского корпуса российской армии. Теперь украинские войска сосредоточились на обстрелах населенных пунктов, находящихся в прифронтовой зоне. По словам Марочко, это сделано с целью экономии боеприпасов.