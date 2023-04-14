Военный аналитик Михайлов: США и Европа гонят Украину в контрнаступление

14 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

В Киеве понимают, что ВСУ не могут провести контрнаступление Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Европа торопят Украину с началом контрнаступления, так как у их граждан возникают вопросы в целесообразности предоставления финансовой и военной помощи Киеву. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Вооруженные силы Украины не спешат идти в наступление, а коллективному Западу это очень нужно. Особенно США, потому что Вашингтону, с одной стороны, нужно держать в узде европейских лидеров, которые также задают вопросы: „А почему мы дали денег, дали оружие по твоему приказу, а Украина никуда не наступает и территории никак не отвоевывает, которые уже вошли в состав РФ?“» — сказал Александр Михайлов. По словам военного аналитика, Запад пытается надавить на Украину через СМИ. «Раз нет военных побед, значит, их создавать надо искусственно. Одной пропаганды уже не хватает, потому что люди уже не верят. Ни европейская аудитория, ни американская. Они отказываются верить пропагандистским заявлениям, что у них все замечательно, они „крышуют“ Украину, дают деньги, оружие, у них все получается. А на деле ничего не получается. Поэтому вся эта политическая и пропагандистская машина Запада сейчас работает на то, чтобы подтолкнуть Украину пойти в бой большим наступлением», — уточнил он. Тем временем в Киеве понимают, что они не готовы проводить такие операции, добавил собеседник агентства. «Прежде всего нужно показать странам Европы, которые больше всего дали вооружений, потом еще оплатят поставки американского оружия по линии НАТО. За все заплатит Европа. Но Европа тоже требует ответа на вопрос: „Почему мы даем, Америка все курирует, а Украина не может отвоевать ни один из четырех потерянных регионов, тем более Крым?“. Вопрос упирается в стенку. Ответа на него нет. Ответ — это только контрнаступление украинских войск, а они не спешат наступать. Они ощущают, что у них нехватка ресурсов. Это будет просто убийство своей группировки», — заключил Михайлов. Ранее политический обозреватель «Украины.ру» Владимир Скачко заявил, что пока идут военные действия в Бахмуте (Артемовске) в ДНР, ВСУ не предпримут никаких наступательных действий, так как смена направления приведет к мгновенной сдаче города Вооруженным силам России. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что российским войскам стоит готовиться к худшему во время контрнаступления ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и Европа торопят Украину с началом контрнаступления, так как у их граждан возникают вопросы в целесообразности предоставления финансовой и военной помощи Киеву. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Вооруженные силы Украины не спешат идти в наступление, а коллективному Западу это очень нужно. Особенно США, потому что Вашингтону, с одной стороны, нужно держать в узде европейских лидеров, которые также задают вопросы: „А почему мы дали денег, дали оружие по твоему приказу, а Украина никуда не наступает и территории никак не отвоевывает, которые уже вошли в состав РФ?“» — сказал Александр Михайлов. По словам военного аналитика, Запад пытается надавить на Украину через СМИ. «Раз нет военных побед, значит, их создавать надо искусственно. Одной пропаганды уже не хватает, потому что люди уже не верят. Ни европейская аудитория, ни американская. Они отказываются верить пропагандистским заявлениям, что у них все замечательно, они „крышуют“ Украину, дают деньги, оружие, у них все получается. А на деле ничего не получается. Поэтому вся эта политическая и пропагандистская машина Запада сейчас работает на то, чтобы подтолкнуть Украину пойти в бой большим наступлением», — уточнил он. Тем временем в Киеве понимают, что они не готовы проводить такие операции, добавил собеседник агентства. «Прежде всего нужно показать странам Европы, которые больше всего дали вооружений, потом еще оплатят поставки американского оружия по линии НАТО. За все заплатит Европа. Но Европа тоже требует ответа на вопрос: „Почему мы даем, Америка все курирует, а Украина не может отвоевать ни один из четырех потерянных регионов, тем более Крым?“. Вопрос упирается в стенку. Ответа на него нет. Ответ — это только контрнаступление украинских войск, а они не спешат наступать. Они ощущают, что у них нехватка ресурсов. Это будет просто убийство своей группировки», — заключил Михайлов. Ранее политический обозреватель «Украины.ру» Владимир Скачко заявил, что пока идут военные действия в Бахмуте (Артемовске) в ДНР, ВСУ не предпримут никаких наступательных действий, так как смена направления приведет к мгновенной сдаче города Вооруженным силам России. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что российским войскам стоит готовиться к худшему во время контрнаступления ВСУ.