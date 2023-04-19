ЦБ опроверг возможность «тотальной слежки» благодаря цифровым рублям

Информация о тотальной слежке благодаря цифровым рублям является слухами. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина. Он подчеркнула, что данные по операциям с цифровыми рублями и об остатках в цифровых кошельках будут защищены банковской тайной.
«Все эти слухи о тотальной слежке благодаря цифровым рублям — всего лишь слухи. Информация по операциям с цифровыми рублями и об остатках в цифровых кошельках будет защищена банковской тайной, как и информация по обычным операциям в коммерческих банках. Уровень защиты у нас на сегодняшний день беспрецедентно высокий», — заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина газете «Аргументы и факты».
Она отметила, что еще в момент проектирования к платформе цифрового рубля предъявлялись высокие требования по защите от взлома и незаконного доступа. Бакина объяснила, что владелец кошелька пройдет идентификацию в банке и получит ключ, после чего цифровые рубли будут в безопасности.
URA.R сообщало, что ЦБ РФ планирует выпускать цифровой рубль, который будет являться дополнением к наличным и безналичным рублям. Таким образом, цифровой рубль получит статус полноценной валюты. В Госдуме РФ в первом чтении приняли законопроект о введении цифрового рубля. При этом в ЦБ РФ отметили, что новая форма национальной валюты не заменит собой наличные и безналичные рубли, пишет RT.
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