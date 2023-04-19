19 апреля 2023

В свердловском городе в воде после отключения появится ржавчина. Фото

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Отключение воды произойдет из-за ремонтных работ Фото:

В Заречном (Свердловская область) 20 апреля после 18 часов вечера отключат подачу теплоснабжения и горячей воды из-за ремонтных работ. После возобновления подачи в воде может присутствовать ржавчина, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В городе 20 апреля после 18:00 произойдет отключение горячей воды. После завершения работ и возобновления подачи ГВС в воде возможно присутствие ржавчины», — пишет пресс-служба мэрии Заречного в соцсети «ВКонтакте».

Под отключения попадают улицы Бажова, Мира, Горького, Свердлова и Невского. Также воды не будет в двух детских садах «Рябинка», здании скорой помощи, поликлинике, роддомах и других.

Полный список домов и объектов, которые попадают под отключение
Полный список домов и объектов, которые попадают под отключение
Фото:

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В Заречном (Свердловская область) 20 апреля после 18 часов вечера отключат подачу теплоснабжения и горячей воды из-за ремонтных работ. После возобновления подачи в воде может присутствовать ржавчина, рассказали в пресс-службе городской администрации. «В городе 20 апреля после 18:00 произойдет отключение горячей воды. После завершения работ и возобновления подачи ГВС в воде возможно присутствие ржавчины», — пишет пресс-служба мэрии Заречного в соцсети «ВКонтакте». Под отключения попадают улицы Бажова, Мира, Горького, Свердлова и Невского. Также воды не будет в двух детских садах «Рябинка», здании скорой помощи, поликлинике, роддомах и других.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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