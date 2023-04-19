Синоптик раскрыл, где в Свердловской области пройдет снежный циклон

По югу Свердловской области 20 апреля пройдет снежный циклон

20 апреля 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

Мокрый снег с дождем накроет южную часть Свердловской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Утром 20 апреля в Артинском, Нижнесергинском, Ревдинском, Полевском и Сысертском районах (Свердловская область) выпадут осадки в виде снега или замерзающего дождя. Однако, как сообщил метеоролог Алексей Пулин, днем ожидается только дождь. «По югу Свердловской области ожидаются осадки, связанные с прохождением циклона. В Артинском, Нижнесергинском, Ревдинском, Полевском и Сысертском районах с большой вероятностью будет снег и (или) замерзающий дождь. Однако днем ожидается лишь дождь», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». К северу от Екатеринбурга ожидаются преимущественно небольшие осадки, а за Нижним Тагилом и вовсе сохранится сухая погода, отмечает Алексей Пулин. На юго-востоке Свердловской области во второй половине дня может начаться гроза. В регионе 20 апреля днем температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, а ночью от -3 до -8 градусов. Ранее URA.RU писало, что 20 апреля Свердловскую область накроет мокрый снег и дождь. Но уже в следующие дни будет теплее — до 13-17 градусов.

Утром 20 апреля в Артинском, Нижнесергинском, Ревдинском, Полевском и Сысертском районах (Свердловская область) выпадут осадки в виде снега или замерзающего дождя. Однако, как сообщил метеоролог Алексей Пулин, днем ожидается только дождь. «По югу Свердловской области ожидаются осадки, связанные с прохождением циклона. В Артинском, Нижнесергинском, Ревдинском, Полевском и Сысертском районах с большой вероятностью будет снег и (или) замерзающий дождь. Однако днем ожидается лишь дождь», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». К северу от Екатеринбурга ожидаются преимущественно небольшие осадки, а за Нижним Тагилом и вовсе сохранится сухая погода, отмечает Алексей Пулин. На юго-востоке Свердловской области во второй половине дня может начаться гроза. В регионе 20 апреля днем температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, а ночью от -3 до -8 градусов. Ранее URA.RU писало, что 20 апреля Свердловскую область накроет мокрый снег и дождь. Но уже в следующие дни будет теплее — до 13-17 градусов.