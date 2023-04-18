Свердловскую область накроет снегом

Мокрый снег прекратится утром 20 апреля
В Свердловской области 20 апреля ожидается порывистый ветер и мокрый снег, переходящий в дождь. Соответствующая информация размещена на сайте Уралгидрометцентра.
«20 апреля небольшой, местами умеренный дождь, утром с мокрым снегом», — говорится в сообщении синоптиков. При этом ночью температура опустится до -6 градусов, а днем поднимется до +14. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.
В следующие дни будет теплее — до 13-17 градусов, будут идти дожди. Ночью 21 и 22 апреля температура не опустится ниже отметки в -4 градуса.
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