Япония нарастила экспорт медицинской продукции в РФ на 1079%

20 апреля 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

Поставки медицинских изделий из Японии в Россию выросли по итогам 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поставки медицинской продукции из Японии в Россию по итогам 2022 года выросли на 1079,2%. Об этом сообщило министерство финансов страны. «Рост экспорта медицинской продукции в Россию по итогам 2022 финансового года составил 1079,2%», — говорится в документах японского Минфина. Уточняется, что речь идет о периоде с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Япония ранее вошла в пятерку крупнейших экспортеров мира по итогам 2022 года. Крупнейшими экспортерами признаны Китай (3,6 триллиона долларов), США (2,1 триллиона долларов) и Германия (1,7 триллиона долларов), а также Нидерланды. Россия в 2022 году нарастила экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов.

Поставки медицинской продукции из Японии в Россию по итогам 2022 года выросли на 1079,2%. Об этом сообщило министерство финансов страны. «Рост экспорта медицинской продукции в Россию по итогам 2022 финансового года составил 1079,2%», — говорится в документах японского Минфина. Уточняется, что речь идет о периоде с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Япония ранее вошла в пятерку крупнейших экспортеров мира по итогам 2022 года. Крупнейшими экспортерами признаны Китай (3,6 триллиона долларов), США (2,1 триллиона долларов) и Германия (1,7 триллиона долларов), а также Нидерланды. Россия в 2022 году нарастила экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов.