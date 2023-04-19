19 апреля 2023

Япония нарастила экспорт медицинской продукции в РФ на 1079%

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Поставки медицинских изделий из Японии в Россию выросли по итогам 2022 года Фото:

Поставки медицинской продукции из Японии в Россию по итогам 2022 года выросли на 1079,2%. Об этом сообщило министерство финансов страны.

«Рост экспорта медицинской продукции в Россию по итогам 2022 финансового года составил 1079,2%», — говорится в документах японского Минфина. Уточняется, что речь идет о периоде с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.

Япония ранее вошла в пятерку крупнейших экспортеров мира по итогам 2022 года. Крупнейшими экспортерами признаны Китай (3,6 триллиона долларов), США (2,1 триллиона долларов) и Германия (1,7 триллиона долларов), а также Нидерланды. Россия в 2022 году нарастила экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов.

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Поставки медицинской продукции из Японии в Россию по итогам 2022 года выросли на 1079,2%. Об этом сообщило министерство финансов страны. «Рост экспорта медицинской продукции в Россию по итогам 2022 финансового года составил 1079,2%», — говорится в документах японского Минфина. Уточняется, что речь идет о периоде с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Япония ранее вошла в пятерку крупнейших экспортеров мира по итогам 2022 года. Крупнейшими экспортерами признаны Китай (3,6 триллиона долларов), США (2,1 триллиона долларов) и Германия (1,7 триллиона долларов), а также Нидерланды. Россия в 2022 году нарастила экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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