19 апреля 2023

На свердловской трассе водитель насмерть сбил пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Пешеход скончался до приезда бригады скорой помощи Фото:

На 101 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск 53-летний водитель Toyota Picnic сбил насмерть 31-летнего пешехода, который ночью перебегал проезжую часть. Об этом сообщили в ОМВД России по Режевскому району.

«По предварительной информации, водитель машины, двигаясь от Режа в сторону Алапаевска, наехал на пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел ночью 15 апреля.

В режевском ОМВД по данному факту организована проверка. Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП. «Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по аварии, обратиться по телефону (34364) 3-23-61 или (02)», — отметили в ведомстве.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 101 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск 53-летний водитель Toyota Picnic сбил насмерть 31-летнего пешехода, который ночью перебегал проезжую часть. Об этом сообщили в ОМВД России по Режевскому району. «По предварительной информации, водитель машины, двигаясь от Режа в сторону Алапаевска, наехал на пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел ночью 15 апреля. В режевском ОМВД по данному факту организована проверка. Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП. «Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по аварии, обратиться по телефону (34364) 3-23-61 или (02)», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...