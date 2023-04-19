На свердловской трассе водитель насмерть сбил пешехода

На 101 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск 53-летний водитель Toyota Picnic сбил насмерть 31-летнего пешехода, который ночью перебегал проезжую часть. Об этом сообщили в ОМВД России по Режевскому району.
«По предварительной информации, водитель машины, двигаясь от Режа в сторону Алапаевска, наехал на пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел ночью 15 апреля.
В режевском ОМВД по данному факту организована проверка. Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП. «Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по аварии, обратиться по телефону (34364) 3-23-61 или (02)», — отметили в ведомстве.
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