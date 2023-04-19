В Челябинске упали цены на огурцы и картофель

20 апреля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Огурцы подешевели на 22% Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинской области в марте существенно подешевели огурцы, картофель и ряд других продуктов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП). «Мониторинг КСП показал, что в Челябинской области существенное количество товаров и услуг показали снижение цены в марте. В категории продовольственные товары больше всего подешевели огурцы свежие 176,38 рублей/ кг (-22,6%), картофель 33,37 рублей/ кг (-6,1%), крупа гречневая-ядрица 96,20 рублей/ кг (-4,7%), овсяные хлопья „Геркулес“ 72,25 рублей/ кг (-3,5%) и консервы мясные 548,55 рублей/ кг (-3,4%)», — заявили в КСП. В ведомстве отметили, что в регионе начала дешеветь бытовая техника из-за снижения спроса и ухода с рынка европейских и американских производителей. Как следствие, рыночные ниши заполняют азиатские и российские производители с более скромными ценниками. В данной категории непродовольственных товаров подешевела дрель электрическая — 3 тыс. 134,97 рублей (-6,4%), телевизор — 26 тыс. 213,3 рублей (-6,2%), крем для рук — 121,25 рублей. Бытовая техника дешевеет в результате снижения спроса и ухода с рынка европейских и американских производителей. Как следствие, данные рыночные ниши заполняют азиатские и российские производители с более скромными ценниками. Газовое моторное топливо традиционно дешевеет весной, так как у производителя снижаются издержки на его производство. В КСП добавили, что в категории услуги подешевели: годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) 67 тысяч 372 рублей (-5,3%) и шиномонтаж легкового автомобиля 497 рублей услуга (-4,5%). Также подешевел отдых в Турцию 51 тысяча 665 рублей (-4,3%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в марте существенно подешевели огурцы, картофель и ряд других продуктов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП). «Мониторинг КСП показал, что в Челябинской области существенное количество товаров и услуг показали снижение цены в марте. В категории продовольственные товары больше всего подешевели огурцы свежие 176,38 рублей/ кг (-22,6%), картофель 33,37 рублей/ кг (-6,1%), крупа гречневая-ядрица 96,20 рублей/ кг (-4,7%), овсяные хлопья „Геркулес“ 72,25 рублей/ кг (-3,5%) и консервы мясные 548,55 рублей/ кг (-3,4%)», — заявили в КСП. В ведомстве отметили, что в регионе начала дешеветь бытовая техника из-за снижения спроса и ухода с рынка европейских и американских производителей. Как следствие, рыночные ниши заполняют азиатские и российские производители с более скромными ценниками. В данной категории непродовольственных товаров подешевела дрель электрическая — 3 тыс. 134,97 рублей (-6,4%), телевизор — 26 тыс. 213,3 рублей (-6,2%), крем для рук — 121,25 рублей. Бытовая техника дешевеет в результате снижения спроса и ухода с рынка европейских и американских производителей. Как следствие, данные рыночные ниши заполняют азиатские и российские производители с более скромными ценниками. Газовое моторное топливо традиционно дешевеет весной, так как у производителя снижаются издержки на его производство. В КСП добавили, что в категории услуги подешевели: годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) 67 тысяч 372 рублей (-5,3%) и шиномонтаж легкового автомобиля 497 рублей услуга (-4,5%). Также подешевел отдых в Турцию 51 тысяча 665 рублей (-4,3%).