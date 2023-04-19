Челябинские власти озвучили расписание выходных маршрутов до кладбищ

В Челябинске к Радонице запустят дополнительные маршруты до кладбищ
В Челябинске в выходные, 22 и 23 апреля, и Радоницу до городских кладбищ будут ходить автобусы №94 и №95. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.
«22 и 23 апреля до Градского кладбища проследует автобус №94 с 10:00 до 18:00 каждые 15 минут. До Преображенского кладбища автобус №95, с 9:30 до 18:30 каждые 60 минут», — уточнили в челябинском общественном транспорте.
25 апреля автобус №94 будет ходить каждые 6-12 минут, а №95 с интервалом 15-30 минут. Оба маршрута будут работать с 9:00 до 19:00. Посадка на автобусы с остановки Чичерина на платформе за трамвайным кольцом.
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