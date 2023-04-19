19 апреля 2023

Челябинские власти озвучили расписание выходных маршрутов до кладбищ

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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, транспорт, кондуктор, эпидемия, автобус, городской транспорт, масочный режим, коронавирус, covid, ковид
В Челябинске к Радонице запустят дополнительные маршруты до кладбищ Фото:

В Челябинске в выходные, 22 и 23 апреля, и Радоницу до городских кладбищ будут ходить автобусы №94 и №95. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.

«22 и 23 апреля до Градского кладбища проследует автобус №94 с 10:00 до 18:00 каждые 15 минут. До Преображенского кладбища автобус №95, с 9:30 до 18:30 каждые 60 минут», — уточнили в челябинском общественном транспорте.

25 апреля автобус №94 будет ходить каждые 6-12 минут, а №95 с интервалом 15-30 минут. Оба маршрута будут работать с 9:00 до 19:00. Посадка на автобусы с остановки Чичерина на платформе за трамвайным кольцом.

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В Челябинске в выходные, 22 и 23 апреля, и Радоницу до городских кладбищ будут ходить автобусы №94 и №95. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «22 и 23 апреля до Градского кладбища проследует автобус №94 с 10:00 до 18:00 каждые 15 минут. До Преображенского кладбища автобус №95, с 9:30 до 18:30 каждые 60 минут», — уточнили в челябинском общественном транспорте. 25 апреля автобус №94 будет ходить каждые 6-12 минут, а №95 с интервалом 15-30 минут. Оба маршрута будут работать с 9:00 до 19:00. Посадка на автобусы с остановки Чичерина на платформе за трамвайным кольцом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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