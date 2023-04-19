Губернатор Артюхов обозначил приоритеты на ближайший год

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступает с ежегодным докладом о положении дел в округе. Глава региона не только традиционно обозначает приоритеты на ближайший год, но и подводит итоги своей пятилетней деятельности в должности. URA.RU ведет текстовую трансляцию выступления.
13:4720.04.2023 Впереди много сложной работы, но она нам по плечу, — заявил губернатор.
13:4320.04.2023 Губернатор объявил курс развития Ямала вплоть до его столетия — «Ямал 100»
13:4120.04.2023 Губернатор подчеркнул, что в ЯНАО самый низкий уровень преступности. Среди основных направлений — строительство отделений полиции и пожарных депо, приобретение специальной техники и автомобилей, развитие системы видеонаблюдения, службы беспилотной авиации дальнего действия
13:3720.04.2023 Для развития творческих направлений молодежи создаются семь Арт-резиденций
13:3120.04.2023 На Ямале появится новый сертификат для молодоженов. Он станет частью большой программы по сохранению здоровья жителей нашего округа
13:3020.04.2023 Дмитрий Артюхов рассказал о запуске в ЯНАО большой программы строительства новых школ. Их будет 25
13:2620.04.2023 За 5 лет врачей удалось обеспечить лучшим оборудованием
13:2020.04.2023 За 5 лет удалось восстановить больше тысячи километров дорог в городах и поселках, — отметил Артюхов.
13:1120.04.2023 Ямальские бойцы могут быть уверены, что за тысячи километров от дома их родные окружены вниманием и заботой, — подчеркнул губернатор
13:0820.04.2023 Дмитрий Артюхов отметил помощь в восстановлении Волновахи. Строителям удалось отремонтировать десятки социальных объектов.
13:0420.04.2023 Дмитрий Артюхов начал трансляцию с рассказа о помощи населению освобожденных территорий Украины, о роли земляков — участников СВО.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступает с ежегодным докладом о положении дел в округе. Глава региона не только традиционно обозначает приоритеты на ближайший год, но и подводит итоги своей пятилетней деятельности в должности. URA.RU ведет текстовую трансляцию выступления. 13:47 20.04.2023 Впереди много сложной работы, но она нам по плечу, — заявил губернатор. 13:43 20.04.2023 Губернатор объявил курс развития Ямала вплоть до его столетия — «Ямал 100» 13:41 20.04.2023 Губернатор подчеркнул, что в ЯНАО самый низкий уровень преступности. Среди основных направлений — строительство отделений полиции и пожарных депо, приобретение специальной техники и автомобилей, развитие системы видеонаблюдения, службы беспилотной авиации дальнего действия 13:37 20.04.2023 Для развития творческих направлений молодежи создаются семь Арт-резиденций 13:31 20.04.2023 На Ямале появится новый сертификат для молодоженов. Он станет частью большой программы по сохранению здоровья жителей нашего округа 13:30 20.04.2023 Дмитрий Артюхов рассказал о запуске в ЯНАО большой программы строительства новых школ. Их будет 25 13:26 20.04.2023 За 5 лет врачей удалось обеспечить лучшим оборудованием 13:20 20.04.2023 За 5 лет удалось восстановить больше тысячи километров дорог в городах и поселках, — отметил Артюхов. 13:11 20.04.2023 Ямальские бойцы могут быть уверены, что за тысячи километров от дома их родные окружены вниманием и заботой, — подчеркнул губернатор 13:08 20.04.2023 Дмитрий Артюхов отметил помощь в восстановлении Волновахи. Строителям удалось отремонтировать десятки социальных объектов. 13:04 20.04.2023 Дмитрий Артюхов начал трансляцию с рассказа о помощи населению освобожденных территорий Украины, о роли земляков — участников СВО. 13:01 20.04.2023 Трансляция началась