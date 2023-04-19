В Тюмени большинство строящихся квадратных метров приходится на двухкомнатные квартиры. Скрин

20 апреля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Общая площадь строящихся в Тюмени «двушек» впервые превысила площадь однокомнатных квартир и студий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские застройщики реагируют на запросы жителей области и снижают количество строящихся однокомнатных квартир. О том, что общая площадь строящихся «двушек» впервые превысила показатель по однокомнатному жилью и студиям, сообщают аналитики банка «ДОМ.РФ». «Количество строящихся однокомнатных квартир в Тюмени — 26,4 тыс., их общая площадь — 984 тыс. квадратных метров. Двухкомнатных квартир возводят 20,1 тыс. штук, это меньше, чем однокомнатных. А вот их совокупная площадь — 1,2 млн квадратных метров», — говорится в аналитическом сообщении. По данным аналитиков рынка, с 2018 по 2022 год площади однокомнатных квартир и студий занимали до 65% тюменского рынка. Из ключевых застройщиков на двухкомнатном жилье сейчас сосредоточены «Страна Девелопмент», «ЭНКО» и «ПСК Дом Девелопмент». А вот ISB Development, «Меридиан» и «ТИС» все еще делают ставку именно на однокомнатные квартиры и студии. Большинство строящихся квартир имеют площадь 35-45 квадратных метров (29% от всего строящегося жилья) или 55-70 квадратных метров (24% от общего объема). Ранее URA.RU рассказало, что тюменскому рынку недвижимости грозит перенасыщение. Количество квартир, которые застройщики не могут продать, выросло за год на 12%.

Тюменские застройщики реагируют на запросы жителей области и снижают количество строящихся однокомнатных квартир. О том, что общая площадь строящихся «двушек» впервые превысила показатель по однокомнатному жилью и студиям, сообщают аналитики банка «ДОМ.РФ». «Количество строящихся однокомнатных квартир в Тюмени — 26,4 тыс., их общая площадь — 984 тыс. квадратных метров. Двухкомнатных квартир возводят 20,1 тыс. штук, это меньше, чем однокомнатных. А вот их совокупная площадь — 1,2 млн квадратных метров», — говорится в аналитическом сообщении. По данным аналитиков рынка, с 2018 по 2022 год площади однокомнатных квартир и студий занимали до 65% тюменского рынка. Из ключевых застройщиков на двухкомнатном жилье сейчас сосредоточены «Страна Девелопмент», «ЭНКО» и «ПСК Дом Девелопмент». А вот ISB Development, «Меридиан» и «ТИС» все еще делают ставку именно на однокомнатные квартиры и студии. Большинство строящихся квартир имеют площадь 35-45 квадратных метров (29% от всего строящегося жилья) или 55-70 квадратных метров (24% от общего объема). Ранее URA.RU рассказало, что тюменскому рынку недвижимости грозит перенасыщение. Количество квартир, которые застройщики не могут продать, выросло за год на 12%.