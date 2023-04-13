13 апреля 2023

Тюменцы отказываются жить в городе и переезжают в пригороды

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Интерес к загородной недвижимости вырос за месяц на 14% Фото:

Жители Тюмени стали меньше интересоваться квартирами в многоэтажных новостройках и обратили больше внимания на индивидуальное жилье за городом. Спрос на индивидуальное строительство вырос за последний месяц на 14%, рассказал URA.RU источник в объединении риэлторов Тюменской области.

«Отмечаем в последний месяц повышенный интерес к жилью за городом, спрос на индивидуальное строительство вырос на 14%. При этом падает интерес к квартирам, на рынке сейчас очень большой процент „застоявшегося“ жилья, которое не удается продать. Его количество за последний год выросло на 12%», — пояснил URA.RU собеседник.

По его мнению, интерес к загородной жизни в ближайшие месяцы будет только расти. Сезонный спрос подогревают нововведения Минстроя — сейчас в индивидуальном строительстве действуют все те же ипотечные программы, что и при покупке городского жилья в многоэтажках. «По нашим оценкам, сегодня около половины строящегося в Тюмени жилья — это именно индивидуальные дома и коттеджи», — добавил в беседе с URA.RU источник.

Ранее агентство рассказало, какие именно изменения подогрели интерес тюменцев к загородному жилью. Это направление строительства, по данным исследований, интересно 65% жителей Тюмени.

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Жители Тюмени стали меньше интересоваться квартирами в многоэтажных новостройках и обратили больше внимания на индивидуальное жилье за городом. Спрос на индивидуальное строительство вырос за последний месяц на 14%, рассказал URA.RU источник в объединении риэлторов Тюменской области. «Отмечаем в последний месяц повышенный интерес к жилью за городом, спрос на индивидуальное строительство вырос на 14%. При этом падает интерес к квартирам, на рынке сейчас очень большой процент „застоявшегося“ жилья, которое не удается продать. Его количество за последний год выросло на 12%», — пояснил URA.RU собеседник. По его мнению, интерес к загородной жизни в ближайшие месяцы будет только расти. Сезонный спрос подогревают нововведения Минстроя — сейчас в индивидуальном строительстве действуют все те же ипотечные программы, что и при покупке городского жилья в многоэтажках. «По нашим оценкам, сегодня около половины строящегося в Тюмени жилья — это именно индивидуальные дома и коттеджи», — добавил в беседе с URA.RU источник. Ранее агентство рассказало, какие именно изменения подогрели интерес тюменцев к загородному жилью. Это направление строительства, по данным исследований, интересно 65% жителей Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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