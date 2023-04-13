Тюменцы отказываются жить в городе и переезжают в пригороды

Интерес к загородной недвижимости вырос за месяц на 14% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Тюмени стали меньше интересоваться квартирами в многоэтажных новостройках и обратили больше внимания на индивидуальное жилье за городом. Спрос на индивидуальное строительство вырос за последний месяц на 14%, рассказал URA.RU источник в объединении риэлторов Тюменской области.

«Отмечаем в последний месяц повышенный интерес к жилью за городом, спрос на индивидуальное строительство вырос на 14%. При этом падает интерес к квартирам, на рынке сейчас очень большой процент „застоявшегося“ жилья, которое не удается продать. Его количество за последний год выросло на 12%», — пояснил URA.RU собеседник.

По его мнению, интерес к загородной жизни в ближайшие месяцы будет только расти. Сезонный спрос подогревают нововведения Минстроя — сейчас в индивидуальном строительстве действуют все те же ипотечные программы, что и при покупке городского жилья в многоэтажках. «По нашим оценкам, сегодня около половины строящегося в Тюмени жилья — это именно индивидуальные дома и коттеджи», — добавил в беседе с URA.RU источник.

Ранее агентство рассказало, какие именно изменения подогрели интерес тюменцев к загородному жилью. Это направление строительства, по данным исследований, интересно 65% жителей Тюмени.