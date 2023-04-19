19 апреля 2023

Дожди в Челябинской области задержатся до выходных. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь, непогода. Челябинск, погода, зонт, непогода, климат, весна, дождь, яблони цветут
В регионе с 20 по 22 апреля будут идти дожди, сообщили синоптики Фото:

В Челябинской области дожди задержаться до субботы 22 апреля. Об этом сообщили URA.RU 20 апреля в региональном гидрометцентре.

«В области с 20 по 22 апреля продолжат идти дожди. Днем температура будет колебаться с плюс восьми до плюс 17 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус трех градусов. Скорость ветра будет достигать 4-9 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске погода с 20 по 22 апреля так же будет дождливой. Ночью температура будет колебаться в пределах от минус одного до плюс 16 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться вплоть до плюс 16 градусов. Ветер ожидается умеренный.

По прогнозам синоптиков, в регионе будет теплая дождливая погода
По прогнозам синоптиков, в регионе будет теплая дождливая погода
В Челябинске ожидаются небольшие дожди
В Челябинске ожидаются небольшие дожди

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В Челябинской области дожди задержаться до субботы 22 апреля. Об этом сообщили URA.RU 20 апреля в региональном гидрометцентре. «В области с 20 по 22 апреля продолжат идти дожди. Днем температура будет колебаться с плюс восьми до плюс 17 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус трех градусов. Скорость ветра будет достигать 4-9 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске погода с 20 по 22 апреля так же будет дождливой. Ночью температура будет колебаться в пределах от минус одного до плюс 16 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться вплоть до плюс 16 градусов. Ветер ожидается умеренный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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