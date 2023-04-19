Дожди в Челябинской области задержатся до выходных. Скрин

20 апреля 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

В регионе с 20 по 22 апреля будут идти дожди, сообщили синоптики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области дожди задержаться до субботы 22 апреля. Об этом сообщили URA.RU 20 апреля в региональном гидрометцентре. «В области с 20 по 22 апреля продолжат идти дожди. Днем температура будет колебаться с плюс восьми до плюс 17 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус трех градусов. Скорость ветра будет достигать 4-9 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске погода с 20 по 22 апреля так же будет дождливой. Ночью температура будет колебаться в пределах от минус одного до плюс 16 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться вплоть до плюс 16 градусов. Ветер ожидается умеренный. По прогнозам синоптиков, в регионе будет теплая дождливая погода Скрин: сайт Челябгидрометцентра В Челябинске ожидаются небольшие дожди Скрин: сайт Челябгидрометцентра

В Челябинской области дожди задержаться до субботы 22 апреля. Об этом сообщили URA.RU 20 апреля в региональном гидрометцентре. «В области с 20 по 22 апреля продолжат идти дожди. Днем температура будет колебаться с плюс восьми до плюс 17 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус трех градусов. Скорость ветра будет достигать 4-9 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске погода с 20 по 22 апреля так же будет дождливой. Ночью температура будет колебаться в пределах от минус одного до плюс 16 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться вплоть до плюс 16 градусов. Ветер ожидается умеренный.