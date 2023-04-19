Власти ЯНАО введут в школьную программу историю и культуру Востока

Школьники будут изучать историю и культуру Востока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил департаменту образования внедрить в школьную программу дополнительные курсы по истории и культуре стран Востока. Об этом он сообщил в своем послании во «ВКонтакте».

«Мы хорошо знаем историю западного мира, основных политических деятелей, выдающихся представителей культуры и искусства. Но что мы знаем о Востоке? Тем временем в Азии сегодня находятся самые динамично развивающиеся экономики мира. Уверен, нашим ребятам это очень пригодится в будущем», — сообщил Артюхов.

Глава Ямала добавил, что в регионе построят 25 новых школ. Также продолжается программа реновации по обновлению капитальных образовательных учреждений.