19 апреля 2023

Власти ЯНАО введут в школьную программу историю и культуру Востока

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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, учебник, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Школьники будут изучать историю и культуру Востока Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил департаменту образования внедрить в школьную программу дополнительные курсы по истории и культуре стран Востока. Об этом он сообщил в своем послании во «ВКонтакте».

«Мы хорошо знаем историю западного мира, основных политических деятелей, выдающихся представителей культуры и искусства. Но что мы знаем о Востоке? Тем временем в Азии сегодня находятся самые динамично развивающиеся экономики мира. Уверен, нашим ребятам это очень пригодится в будущем», — сообщил Артюхов.

Глава Ямала добавил, что в регионе построят 25 новых школ. Также продолжается программа реновации по обновлению капитальных образовательных учреждений.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил департаменту образования внедрить в школьную программу дополнительные курсы по истории и культуре стран Востока. Об этом он сообщил в своем послании во «ВКонтакте». «Мы хорошо знаем историю западного мира, основных политических деятелей, выдающихся представителей культуры и искусства. Но что мы знаем о Востоке? Тем временем в Азии сегодня находятся самые динамично развивающиеся экономики мира. Уверен, нашим ребятам это очень пригодится в будущем», — сообщил Артюхов. Глава Ямала добавил, что в регионе построят 25 новых школ. Также продолжается программа реновации по обновлению капитальных образовательных учреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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