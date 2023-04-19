В Челябинской области появились первые «стобалльники» по ЕГЭ

20 апреля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Шесть участников сдали экзамены на 100 баллов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области завершился досрочный период ЕГЭ. Шесть участников сдали экзамены на 100 баллов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра. «Второй год подряд в области в период проведения досрочных экзаменов есть те, кто получил максимальное количество баллов. Если год назад таких участников было трое, то на сегодняшний день есть шесть 100-балльных работ», — заявил ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас. По словам Барабаса, два участника сдали на высший балл ЕГЭ по русскому языку, также двое — информатику и ИКТ (КЕГЭ), на 100 баллов оценены работы по математике и биологии. В экзамене приняли участие 221 человек. Из них выпускники текущего года — 8, выпускники прошлых лет — 174, обучающиеся СПО — 20, обучающиеся иностранной образовательной организации — 19. Для проведения экзаменов досрочного периода были задействованы три пункта проведения экзаменов (ППЭ) —в Челябинске и Магнитогорске. Досрочные экзамены по ЕГЭ прошли в штатном режиме, без нарушений. Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. В регионе на участие в нем зарегистрировались 14,5 тысяч человек.

В Челябинской области завершился досрочный период ЕГЭ. Шесть участников сдали экзамены на 100 баллов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра. «Второй год подряд в области в период проведения досрочных экзаменов есть те, кто получил максимальное количество баллов. Если год назад таких участников было трое, то на сегодняшний день есть шесть 100-балльных работ», — заявил ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас. По словам Барабаса, два участника сдали на высший балл ЕГЭ по русскому языку, также двое — информатику и ИКТ (КЕГЭ), на 100 баллов оценены работы по математике и биологии. В экзамене приняли участие 221 человек. Из них выпускники текущего года — 8, выпускники прошлых лет — 174, обучающиеся СПО — 20, обучающиеся иностранной образовательной организации — 19. Для проведения экзаменов досрочного периода были задействованы три пункта проведения экзаменов (ППЭ) —в Челябинске и Магнитогорске. Досрочные экзамены по ЕГЭ прошли в штатном режиме, без нарушений. Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. В регионе на участие в нем зарегистрировались 14,5 тысяч человек.