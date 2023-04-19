19 апреля 2023

В Челябинской области появились первые «стобалльники» по ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, паспорт, егэ, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, огэ
Шесть участников сдали экзамены на 100 баллов Фото:

В Челябинской области завершился досрочный период ЕГЭ. Шесть участников сдали экзамены на 100 баллов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«Второй год подряд в области в период проведения досрочных экзаменов есть те, кто получил максимальное количество баллов. Если год назад таких участников было трое, то на сегодняшний день есть шесть 100-балльных работ», — заявил ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас.

По словам Барабаса, два участника сдали на высший балл ЕГЭ по русскому языку, также двое — информатику и ИКТ (КЕГЭ), на 100 баллов оценены работы по математике и биологии. В экзамене приняли участие 221 человек. Из них выпускники текущего года — 8, выпускники прошлых лет — 174, обучающиеся СПО — 20, обучающиеся иностранной образовательной организации — 19.

Для проведения экзаменов досрочного периода были задействованы три пункта проведения экзаменов (ППЭ) —в Челябинске и Магнитогорске. Досрочные экзамены по ЕГЭ прошли в штатном режиме, без нарушений.

Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. В регионе на участие в нем зарегистрировались 14,5 тысяч человек.

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В Челябинской области завершился досрочный период ЕГЭ. Шесть участников сдали экзамены на 100 баллов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра. «Второй год подряд в области в период проведения досрочных экзаменов есть те, кто получил максимальное количество баллов. Если год назад таких участников было трое, то на сегодняшний день есть шесть 100-балльных работ», — заявил ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас. По словам Барабаса, два участника сдали на высший балл ЕГЭ по русскому языку, также двое — информатику и ИКТ (КЕГЭ), на 100 баллов оценены работы по математике и биологии. В экзамене приняли участие 221 человек. Из них выпускники текущего года — 8, выпускники прошлых лет — 174, обучающиеся СПО — 20, обучающиеся иностранной образовательной организации — 19. Для проведения экзаменов досрочного периода были задействованы три пункта проведения экзаменов (ППЭ) —в Челябинске и Магнитогорске. Досрочные экзамены по ЕГЭ прошли в штатном режиме, без нарушений. Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. В регионе на участие в нем зарегистрировались 14,5 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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