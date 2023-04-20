В России начали рассылать электронные повестки

В Санкт-Петербурге началась рассылка электронных повесток в рамках весеннего призыва. Они приходят через портал «Госуслуги» Об этом сообщает главный военком города Сергей Качковский.
«Санкт-Петербург присоединился к московскому эксперименту: в весенний призыв началась рассылка электронных повесток. <…> Тестовые повестки приходят в личный кабинет на Госуслугах», — сообщает Сергей Качковский. Его слова приводит «Фонтанка» в своем telegram-канале. Также планируется оповещать граждан города о получении повестки через СМС.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на момент весеннего призыва может прийти две повестки. Одна бумажная, а другая — электронная.
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