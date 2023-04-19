Челябинская область вошла в топ регионов РФ по росту цен на загородное жилье. Средняя цена загородного «квадрата» 2022—2023 годы выросла на 30%, с 17 до 22 тысяч рублей, сообщается на популярном портале.
«В Челябинской области с 2022 по 2023 годы динамика цен на загородную недвижимость составила 30%. Средняя цена загородного „квадрата“ за год поднялась с 17 тысяч 188 рублей до 22 тысяч 388 рублей», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на «Авито».
Аналитики «Авито» отмечают, в Челябинской области горожане активно приобретают загородную недвижимость, все больше используя для этого ипотеку. На данном фоне цены растут. Подобная ситуация происходит в Вологодской (+43,7%), Новосибирской (+32%), Воронежской (+30,4%) областях. Снижение стоимости заметно ощущается только в Крыму по причине неопределенной экономической ситуации в регионе.
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