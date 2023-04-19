19 апреля 2023

Экс-депутат заксобрания ЯНАО Нестерук вступил в должность омбудсмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, решение, депутаты, консенсус
Нестерук вступил в должность уполномоченного по правам человека в ЯНАО Фото:

Андрей Нестерук вступил в должность уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Его кандидатуру на пост сегодня поддержали коллеги из депутатского корпуса на пленарном заседании регионального парламента. Об этом было сообщено в ходе прямой трансляции заседания.

По результатам проведенной в регпарламенте негласной оценки, Нестерук был в числе наиболее эффективных депутатов. Раннее URA.RU сообщало, что Андрей Нестерук досрочно сложил полномочия депутата заксобрания ЯНАО.

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Андрей Нестерук вступил в должность уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Его кандидатуру на пост сегодня поддержали коллеги из депутатского корпуса на пленарном заседании регионального парламента. Об этом было сообщено в ходе прямой трансляции заседания. По результатам проведенной в регпарламенте негласной оценки, Нестерук был в числе наиболее эффективных депутатов. Раннее URA.RU сообщало, что Андрей Нестерук досрочно сложил полномочия депутата заксобрания ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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