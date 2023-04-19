Экс-депутат заксобрания ЯНАО Нестерук вступил в должность омбудсмена

20 апреля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Нестерук вступил в должность уполномоченного по правам человека в ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Андрей Нестерук вступил в должность уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Его кандидатуру на пост сегодня поддержали коллеги из депутатского корпуса на пленарном заседании регионального парламента. Об этом было сообщено в ходе прямой трансляции заседания. По результатам проведенной в регпарламенте негласной оценки, Нестерук был в числе наиболее эффективных депутатов. Раннее URA.RU сообщало, что Андрей Нестерук досрочно сложил полномочия депутата заксобрания ЯНАО.

Андрей Нестерук вступил в должность уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Его кандидатуру на пост сегодня поддержали коллеги из депутатского корпуса на пленарном заседании регионального парламента. Об этом было сообщено в ходе прямой трансляции заседания. По результатам проведенной в регпарламенте негласной оценки, Нестерук был в числе наиболее эффективных депутатов. Раннее URA.RU сообщало, что Андрей Нестерук досрочно сложил полномочия депутата заксобрания ЯНАО.