Экс-депутат заксобрания ЯНАО Нестерук вступил в должность омбудсмена

Нестерук вступил в должность уполномоченного по правам человека в ЯНАО
Андрей Нестерук вступил в должность уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Его кандидатуру на пост сегодня поддержали коллеги из депутатского корпуса на пленарном заседании регионального парламента. Об этом было сообщено в ходе прямой трансляции заседания.
По результатам проведенной в регпарламенте негласной оценки, Нестерук был в числе наиболее эффективных депутатов. Раннее URA.RU сообщало, что Андрей Нестерук досрочно сложил полномочия депутата заксобрания ЯНАО.
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