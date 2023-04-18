18 апреля 2023

Депутат заксобрания ЯНАО сдал мандат ради новой должности

Андрей Нестерук готовится стать уполномоченным по правам человека в ЯНАО
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Заседание Заксобрания ЯНАО 27 октября 2016, кресла, место, заксобрание янао, пустые, депутаты
Сложение полномочий утвердили коллеги Андрея Нестерука путем заочного голосования Фото:

Андрей Нестерук досрочно сложил полномочия депутата заксобрания ЯНАО. Заявление Нестерука депутаты поддержали заочным голосованием. Как говорят инсайдеры, решение депутата уйти в отставку связано с его возможным назначением на пост уполномоченного по правам человека в ЯНАО, который остается вакантным с момента ухода на пенсию Анатолия Сака.

«Вопрос об утверждении на должность уполномоченного по правам человека внесен в повестку пленарного заседания парламента. Мы знаем нашего коллегу как профессионального и ответственного управленца, честного и отзывчивого человека. Убежден, депутатский корпус поддержит его кандидатуру», — цитируют спикера Сергея Ямкина в пресс-службе заксобрания ЯНАО.

На рассмотрение в заксобрание кандидатуру Андрея Нестерука внесла группа депутатов ямальского парламента. Затем в соответствии с законодательством ее согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Андрей Нестерук досрочно сложил полномочия депутата заксобрания ЯНАО. Заявление Нестерука депутаты поддержали заочным голосованием. Как говорят инсайдеры, решение депутата уйти в отставку связано с его возможным назначением на пост уполномоченного по правам человека в ЯНАО, который остается вакантным с момента ухода на пенсию Анатолия Сака. «Вопрос об утверждении на должность уполномоченного по правам человека внесен в повестку пленарного заседания парламента. Мы знаем нашего коллегу как профессионального и ответственного управленца, честного и отзывчивого человека. Убежден, депутатский корпус поддержит его кандидатуру», — цитируют спикера Сергея Ямкина в пресс-службе заксобрания ЯНАО. На рассмотрение в заксобрание кандидатуру Андрея Нестерука внесла группа депутатов ямальского парламента. Затем в соответствии с законодательством ее согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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