В Кургане бывшего главу УФНС, адвоката и врача подозревают в даче и получении взятки

20 апреля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Экс-главу курганской УФНС подозревают в нарушении закона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Экс-глава УФНС по Курганской области Юрий Касьяненко, ранее судимый за превышение должностных полномочий, его адвокат и врач областной больницы подозреваются в даче и получении взятки. Об этом рассказали в следственном управлении СКР по Курганской области. «Следственными органами СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката областной коллегии адвокатов, врача — уролога Курганской областной клинической больницы и 71-летнего бывшего начальника региональной налоговой службы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 290, 291 УК РФ (дача, получение и подстрекательство к даче взятки)», — сообщили в управлении. Уголовное дело возбудили по результатам оперативной работы сотрудников курганского УФСБ. По версии следствия, Касьяненко поручил своему адвокату передать взятку врачу, чтобы тот сфальсифицировал результаты его анализов. Это помогло экс-главе избежать реального срока, который после предоставления результатов анализов был заменен на условный. Сумма взятки могла составить 300 тысяч рублей. Адвокат был заключен под стражу. По версии источников URA.RU задержанным является Владимир Чернов. Касьяненко и врачу в скором времени предъявят обвинение. «По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых оперативных и следственных действий, направленных на закрепление доказательств и выявление новых возможных эпизодов преступлений деятельности привлеченных к ответственности лиц», — сообщают в СУ СКР. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали экс-главу регионального управления ФНС и адвоката. Люди в штатском увели бывшего руководителя из здания аэропорта. Сотрудники в форме ФСБ провели задержание адвоката на городской улице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-глава УФНС по Курганской области Юрий Касьяненко, ранее судимый за превышение должностных полномочий, его адвокат и врач областной больницы подозреваются в даче и получении взятки. Об этом рассказали в следственном управлении СКР по Курганской области. «Следственными органами СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката областной коллегии адвокатов, врача — уролога Курганской областной клинической больницы и 71-летнего бывшего начальника региональной налоговой службы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 290, 291 УК РФ (дача, получение и подстрекательство к даче взятки)», — сообщили в управлении. Уголовное дело возбудили по результатам оперативной работы сотрудников курганского УФСБ. По версии следствия, Касьяненко поручил своему адвокату передать взятку врачу, чтобы тот сфальсифицировал результаты его анализов. Это помогло экс-главе избежать реального срока, который после предоставления результатов анализов был заменен на условный. Сумма взятки могла составить 300 тысяч рублей. Адвокат был заключен под стражу. По версии источников URA.RU задержанным является Владимир Чернов. Касьяненко и врачу в скором времени предъявят обвинение. «По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых оперативных и следственных действий, направленных на закрепление доказательств и выявление новых возможных эпизодов преступлений деятельности привлеченных к ответственности лиц», — сообщают в СУ СКР. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали экс-главу регионального управления ФНС и адвоката. Люди в штатском увели бывшего руководителя из здания аэропорта. Сотрудники в форме ФСБ провели задержание адвоката на городской улице.