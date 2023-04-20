РБK: главу Красноярского края Усса ждет отставка

РБK: Усса на посту губернатора Красноярского края сменит Котюков

20 апреля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Александр Усс готовится подать в отставку, передает РБК со ссылкой на источники Фото: Владимир Андреев © URA.RU Красноярский губернатор Александр Усс в ближайшее время может заявить об уходе в отставку. Предположительно, его место займет замминистра финансов Михаил Котюков. «Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку», — передает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента. По имеющейся информации, Усс уже написал заявление об отставке. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию президента России. На момент публикации ответ в редакцию не поступил. В 2022 году сын Усса Артем был задержан в Италии по обвинению правительства США. Он обвинялся в уклонении от санкций и был заключен под домашний арест. Весной 2023 года стало известно, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста и прилетел в Россию, передает RT. Обновлено в 16:06: Пресс-служба губернатора Красноярского края Александр Усса опровергла эту информацию. По данным РИА Новости, сообщение о готовящейся отставке является слухом.

Красноярский губернатор Александр Усс в ближайшее время может заявить об уходе в отставку. Предположительно, его место займет замминистра финансов Михаил Котюков. «Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку», — передает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента. По имеющейся информации, Усс уже написал заявление об отставке. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию президента России. На момент публикации ответ в редакцию не поступил. В 2022 году сын Усса Артем был задержан в Италии по обвинению правительства США. Он обвинялся в уклонении от санкций и был заключен под домашний арест. Весной 2023 года стало известно, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста и прилетел в Россию, передает RT. Обновлено в 16:06: Пресс-служба губернатора Красноярского края Александр Усса опровергла эту информацию. По данным РИА Новости, сообщение о готовящейся отставке является слухом.