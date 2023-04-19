Инспектор ДПС в ЯНАО заставил пьяного пенсионера продать ему авто, угрожая уголовным делом

20 апреля 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Сотрудник ДПС купил у пьяного ямальца машину за 15 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) инспектор ДПС заставил пьяного пенсионера продать ему машину за 15 тысяч рублей. По информации telegram-канала «Осторожно, новости», сотрудник ДПС угрожал ямальцу уголовным делом. «Инспектор стал убеждать пожилого мужчину, что ему грозит уголовное дело за нетрезвое вождение (по 264.1 УК РФ), чтобы избежать этого нужно продать машину. Инспектор купил ее сам — за 15 тысяч», — говорится в сообщении. По информации канала, это случилось еще осенью 2021 года. Сотрудник ГАИ был на ночном дежурстве. «За рулем иномарки сидел 68-летний мужчина, и как показал алкотестер, машиной он управлял предварительно выпив. Авто вместе с водителем отогнали на спецстоянку, а вскоре там начались „переговоры“», — добавили там. Об инциденте коллеги инспектор узнали спустя два года. В сообщении уточняется, что на полицейского завели уголовное дело. Агентство направило запрос в пресс-службу окружного управления МВД. Ответ ожидается. Обновлено 16:51 В правоохранительных органах информацию подтвердили. Там уточнили, что в марте 2023 года сотрудник уволен из органов внутренних дел. «В ходе проверки по данному факту установлено, что в 2022 году сотрудник оказал содействие гражданину в предоставлении беспрепятственного управления транспортными средствами, будучи лишенным права управления. За это инспектор получил автомобиль „ВАЗ-2114“, принадлежащий нарушителю, купив его по заведомо заниженной стоимости — не менее 25 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске (ЯНАО) инспектор ДПС заставил пьяного пенсионера продать ему машину за 15 тысяч рублей. По информации telegram-канала «Осторожно, новости», сотрудник ДПС угрожал ямальцу уголовным делом. «Инспектор стал убеждать пожилого мужчину, что ему грозит уголовное дело за нетрезвое вождение (по 264.1 УК РФ), чтобы избежать этого нужно продать машину. Инспектор купил ее сам — за 15 тысяч», — говорится в сообщении. По информации канала, это случилось еще осенью 2021 года. Сотрудник ГАИ был на ночном дежурстве. «За рулем иномарки сидел 68-летний мужчина, и как показал алкотестер, машиной он управлял предварительно выпив. Авто вместе с водителем отогнали на спецстоянку, а вскоре там начались „переговоры“», — добавили там. Об инциденте коллеги инспектор узнали спустя два года. В сообщении уточняется, что на полицейского завели уголовное дело. Агентство направило запрос в пресс-службу окружного управления МВД. Ответ ожидается. Обновлено 16:51 В правоохранительных органах информацию подтвердили. Там уточнили, что в марте 2023 года сотрудник уволен из органов внутренних дел. «В ходе проверки по данному факту установлено, что в 2022 году сотрудник оказал содействие гражданину в предоставлении беспрепятственного управления транспортными средствами, будучи лишенным права управления. За это инспектор получил автомобиль „ВАЗ-2114“, принадлежащий нарушителю, купив его по заведомо заниженной стоимости — не менее 25 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.