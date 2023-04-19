Мастер из Златоуста создал голливудского Хищника в полный рост. Фото 20 апреля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 + Работа создана мастером в рамках конкурсного задания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мастер из Златоуста (Челябинская область) Василий Стаферов создал фигуру персонажа голливудского Хищника в полный рост. Как URA.RU рассказала директор Златоустовского техникума технологий и экономики Марина Пономарева, работа подготовлена в рамках областного конкурса. «Василий Алексеевич девять лет работает в техникуме. Он талантливый педагог и наставник для молодых преподавателей и студентов, отличный сварщик. Первое место в номинации „Художественная обработка металла“ мастер привез с фестиваля „Мозаика ремесел ‚Сотвори добро‘“», — отметила URA.RU Пономарева. Стаферов рассказал URA.RU, что на создание идеи и воплощение ее в жизнь уходит месяц. Сделать работу необходимо в рамках заданной темы, которую определяют организаторы областного фестиваля. Златоустовский мастер становится победителем регионального конкурса третий год подряд. За это время он выполнил, кроме фигуры Хищника, композицию «Метизы многолетние» и мотоцикл-чоппер. Фигура Хищника сделана в полный рост Фото: личный архив Василия Стаферова На создание композиции ушел месяц Фото: паблик Златоустовского техникума технологий и экономики в «ВКонтакте» Преподаватель техникума Василий Стаферов многократно становился победителем региональных конкурсов и фестивалей Фото: паблик Златоустовского техникума технологий и экономики в «ВКонтакте» Мастер из Златоуста (Челябинская область) Василий Стаферов создал фигуру персонажа голливудского Хищника в полный рост. Как URA.RU рассказала директор Златоустовского техникума технологий и экономики Марина Пономарева, работа подготовлена в рамках областного конкурса. «Василий Алексеевич девять лет работает в техникуме. Он талантливый педагог и наставник для молодых преподавателей и студентов, отличный сварщик. Первое место в номинации „Художественная обработка металла“ мастер привез с фестиваля „Мозаика ремесел ‚Сотвори добро‘“», — отметила URA.RU Пономарева. Стаферов рассказал URA.RU, что на создание идеи и воплощение ее в жизнь уходит месяц. Сделать работу необходимо в рамках заданной темы, которую определяют организаторы областного фестиваля. Златоустовский мастер становится победителем регионального конкурса третий год подряд. За это время он выполнил, кроме фигуры Хищника, композицию «Метизы многолетние» и мотоцикл-чоппер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям