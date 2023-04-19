19 апреля 2023

Мастер из Златоуста создал голливудского Хищника в полный рост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сварка, сварщик, сварочное производство
Работа создана мастером в рамках конкурсного задания Фото:

Мастер из Златоуста (Челябинская область) Василий Стаферов создал фигуру персонажа голливудского Хищника в полный рост. Как URA.RU рассказала директор Златоустовского техникума технологий и экономики Марина Пономарева, работа подготовлена в рамках областного конкурса.

«Василий Алексеевич девять лет работает в техникуме. Он талантливый педагог и наставник для молодых преподавателей и студентов, отличный сварщик. Первое место в номинации „Художественная обработка металла“ мастер привез с фестиваля „Мозаика ремесел ‚Сотвори добро‘“», — отметила URA.RU Пономарева.

Стаферов рассказал URA.RU, что на создание идеи и воплощение ее в жизнь уходит месяц. Сделать работу необходимо в рамках заданной темы, которую определяют организаторы областного фестиваля.

Златоустовский мастер становится победителем регионального конкурса третий год подряд. За это время он выполнил, кроме фигуры Хищника, композицию «Метизы многолетние» и мотоцикл-чоппер.

Фигура Хищника сделана в полный рост
Фигура Хищника сделана в полный рост
Фото:
На создание композиции ушел месяц
На создание композиции ушел месяц
Фото:
Преподаватель техникума Василий Стаферов многократно становился победителем региональных конкурсов и фестивалей
Преподаватель техникума Василий Стаферов многократно становился победителем региональных конкурсов и фестивалей
Фото:

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Мастер из Златоуста (Челябинская область) Василий Стаферов создал фигуру персонажа голливудского Хищника в полный рост. Как URA.RU рассказала директор Златоустовского техникума технологий и экономики Марина Пономарева, работа подготовлена в рамках областного конкурса. «Василий Алексеевич девять лет работает в техникуме. Он талантливый педагог и наставник для молодых преподавателей и студентов, отличный сварщик. Первое место в номинации „Художественная обработка металла“ мастер привез с фестиваля „Мозаика ремесел ‚Сотвори добро‘“», — отметила URA.RU Пономарева. Стаферов рассказал URA.RU, что на создание идеи и воплощение ее в жизнь уходит месяц. Сделать работу необходимо в рамках заданной темы, которую определяют организаторы областного фестиваля. Златоустовский мастер становится победителем регионального конкурса третий год подряд. За это время он выполнил, кроме фигуры Хищника, композицию «Метизы многолетние» и мотоцикл-чоппер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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