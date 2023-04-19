19 апреля 2023

В Перми мусоровоз сбил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские картинки. Пермь зима, мусоровоз, вывоз мусора, контейнерная площадка, мусорная площадка
Водитель мусоровоза наехал на семилетнего мальчика Фото:

В Перми на ул. Менжинского мусоровоз сбил 7-летнего мальчика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«ДТП произошло 17 апреля, водитель КАМАЗа двигался по ул. Менжинского и в 11:45 наехал на семилетнего мальчика. По предварительным данным ребенок двигался по обочине дороги», — рассказали в полиции.

В результате ДТП, ребенок получил травму ноги и был доставлен в больницу. Сейчас в полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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В Перми на ул. Менжинского мусоровоз сбил 7-летнего мальчика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «ДТП произошло 17 апреля, водитель КАМАЗа двигался по ул. Менжинского и в 11:45 наехал на семилетнего мальчика. По предварительным данным ребенок двигался по обочине дороги», — рассказали в полиции. В результате ДТП, ребенок получил травму ноги и был доставлен в больницу. Сейчас в полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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