В Перми мусоровоз сбил ребенка

Водитель мусоровоза наехал на семилетнего мальчика
В Перми на ул. Менжинского мусоровоз сбил 7-летнего мальчика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.
«ДТП произошло 17 апреля, водитель КАМАЗа двигался по ул. Менжинского и в 11:45 наехал на семилетнего мальчика. По предварительным данным ребенок двигался по обочине дороги», — рассказали в полиции.
В результате ДТП, ребенок получил травму ноги и был доставлен в больницу. Сейчас в полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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