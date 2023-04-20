Пьяный пермяк на авто снес чужую беседку и остался должен 1 млн рублей

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Водитель выпил бутылку водки и сел за руль Фото:

Житель Пермского края сел пьяным за руль и снес на чужом дачном участке забор и беседку. Как сообщается в решении на сайте Дзержинского районного суда, он причинил ущерб владельцу более, чем на 1 млн рублей.

«Автомобилем ответчика были полностью уничтожены 4 пролета деревянного забора со столбами общей протяженностью 15 метров, надворная беседка, древесные насаждения. Затраты на восстановление надворной беседки составляют 1 037 897 рублей», — говорится в решении. Также на восстановление забора истица потребовала взыскать 46 тысяч рублей.

Как пояснил ответчик, незадолго до ДТП он купил и выпил бутылку водки. После этого он сел за руль и поехал ночью на работу. По дороге он не справился с управлением и въехал на чужой дачный участок, сломав забор и беседку. При этом виновный управлял не своей машиной. Владельцы участка заметили повреждения только на утро и позже обратились в полицию и суд. По итогу суд обязал выплатить пермяка 90% положенной компенсации, то есть 988 тысяч рублей. Остальные 10% (109 тысяч рублей) должен выплатить владелец автомобиля.

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Житель Пермского края сел пьяным за руль и снес на чужом дачном участке забор и беседку. Как сообщается в решении на сайте Дзержинского районного суда, он причинил ущерб владельцу более, чем на 1 млн рублей. «Автомобилем ответчика были полностью уничтожены 4 пролета деревянного забора со столбами общей протяженностью 15 метров, надворная беседка, древесные насаждения. Затраты на восстановление надворной беседки составляют 1 037 897 рублей», — говорится в решении. Также на восстановление забора истица потребовала взыскать 46 тысяч рублей. Как пояснил ответчик, незадолго до ДТП он купил и выпил бутылку водки. После этого он сел за руль и поехал ночью на работу. По дороге он не справился с управлением и въехал на чужой дачный участок, сломав забор и беседку. При этом виновный управлял не своей машиной. Владельцы участка заметили повреждения только на утро и позже обратились в полицию и суд. По итогу суд обязал выплатить пермяка 90% положенной компенсации, то есть 988 тысяч рублей. Остальные 10% (109 тысяч рублей) должен выплатить владелец автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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