Политолог Светов: Столтенберг приехал в Киев для контроля контрнаступления ВСУ

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Визит Столтенберга в Киев, нато, Столтенберг
Йенс Столтенберг приехал на Украину, чтобы проверить ее готовность к наступлению Фото:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал с визитом на Украину, чтобы проконтролировать запланированное украинское контрнаступление. С таким мнением выступил политолог Юрий Светов.

«Я думаю, что Столтенберга туда послали посмотреть, поговорить и понять — будет или не будет это наступление», — предположил Юрий Светов в разговоре с журналистом Пятого канала. Он считает, что Столтенберг приехал проверить готовность украинской армии, владение предоставленной ей западной техникой.

Светов не считает, что Столтенберг приехал, чтобы обсудить возможность принятия Украины в НАТО. Также он не считает, что генсека интересует украинская коррупция и отмывание направленных на Украину денег.

Йенс Столтенберг совершил визит на Украину впервые с начала спецоперации. Там он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сообщил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией. Зеленский считает, что визит Столтенберга означает, что Украина станет членом НАТО уже в июле.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал с визитом на Украину, чтобы проконтролировать запланированное украинское контрнаступление. С таким мнением выступил политолог Юрий Светов. «Я думаю, что Столтенберга туда послали посмотреть, поговорить и понять — будет или не будет это наступление», — предположил Юрий Светов в разговоре с журналистом Пятого канала. Он считает, что Столтенберг приехал проверить готовность украинской армии, владение предоставленной ей западной техникой. Светов не считает, что Столтенберг приехал, чтобы обсудить возможность принятия Украины в НАТО. Также он не считает, что генсека интересует украинская коррупция и отмывание направленных на Украину денег. Йенс Столтенберг совершил визит на Украину впервые с начала спецоперации. Там он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сообщил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией. Зеленский считает, что визит Столтенберга означает, что Украина станет членом НАТО уже в июле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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