Политолог Светов: Столтенберг приехал в Киев для контроля контрнаступления ВСУ

20 апреля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг приехал на Украину, чтобы проверить ее готовность к наступлению Фото: Официальный сайт президента Украины Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал с визитом на Украину, чтобы проконтролировать запланированное украинское контрнаступление. С таким мнением выступил политолог Юрий Светов. «Я думаю, что Столтенберга туда послали посмотреть, поговорить и понять — будет или не будет это наступление», — предположил Юрий Светов в разговоре с журналистом Пятого канала. Он считает, что Столтенберг приехал проверить готовность украинской армии, владение предоставленной ей западной техникой. Светов не считает, что Столтенберг приехал, чтобы обсудить возможность принятия Украины в НАТО. Также он не считает, что генсека интересует украинская коррупция и отмывание направленных на Украину денег. Йенс Столтенберг совершил визит на Украину впервые с начала спецоперации. Там он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сообщил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией. Зеленский считает, что визит Столтенберга означает, что Украина станет членом НАТО уже в июле.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал с визитом на Украину, чтобы проконтролировать запланированное украинское контрнаступление. С таким мнением выступил политолог Юрий Светов. «Я думаю, что Столтенберга туда послали посмотреть, поговорить и понять — будет или не будет это наступление», — предположил Юрий Светов в разговоре с журналистом Пятого канала. Он считает, что Столтенберг приехал проверить готовность украинской армии, владение предоставленной ей западной техникой. Светов не считает, что Столтенберг приехал, чтобы обсудить возможность принятия Украины в НАТО. Также он не считает, что генсека интересует украинская коррупция и отмывание направленных на Украину денег. Йенс Столтенберг совершил визит на Украину впервые с начала спецоперации. Там он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сообщил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией. Зеленский считает, что визит Столтенберга означает, что Украина станет членом НАТО уже в июле.